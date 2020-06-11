***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2020 10:00
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850591
BIST
10:03109.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -323,97
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.465
En Düşük
108.956
10:036,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7947
En Düşük
6,7686
10:037,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:03378,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 378,63
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,07
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|32,36
|10.119.296
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|2.592.354
|% 9,97
|
|RTALB
|27,40
|8.283.897
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|BAYRK
|5,77
|10.338.576
|% 9,90
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|3.968.575
|% -5,92
|
|GEREL
|4,30
|989.893
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,92
|44.581.892
|% -1,54
|
|GARAN
|8,09
|43.377.520
|% -1,22
|
|BJKAS
|2,60
|41.772.145
|% 0,00
|
|ASELS
|32,08
|36.017.393
|% -0,37
|
|THYAO
|12,61
|35.486.199
|% -0,47
|
|EKGYO
|1,92
|44.581.892
|% -1,54
|
|BJKAS
|2,60
|41.772.145
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|19.736.527
|% 1,97
|
|ODAS
|2,02
|15.331.089
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,89
|6.448.549
|% 7,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5740
|8,6170
|% -0,39
|
|Frank
|7,1723
|7,2155
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8042
|1,8133
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-4,71
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.470
|-11,90
|
|Tam
|2.517
|2.542
|-8,30
|
|Yarım
|1.228
|1.239
|-4,00
|
|Çeyrek
|614
|620
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,48
|40,48
|-1,25
|