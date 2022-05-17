***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:26
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030761
BIST
10:312.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 14,95
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:3115,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,3193
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8767
En Düşük
15,5343
10:3116,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,4068
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6470
En Düşük
16,2212
10:31929,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 18,82
|Açılış
|: 929,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
930,03
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ORCAY
|19,91
|75.073.195
|% 10,00
|
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,70
|12.488.244
|% 7,57
|
|IMASM
|37,90
|32.548.087
|% 7,49
|
|IHAAS
|26,88
|1.392.043
|% 5,91
|
|GZNMI
|32,80
|2.565.780
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.743.250
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|SANKO
|13,21
|3.729.003
|% -4,34
|
|SISE
|19,82
|563.651.697
|% 2,69
|
|THYAO
|42,70
|518.563.749
|% -0,05
|
|GARAN
|14,89
|290.883.495
|% -0,53
|
|KRDMD
|14,98
|284.177.662
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,35
|263.131.684
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,64
|160.261.861
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,35
|263.131.684
|% 0,23
|
|DOHOL
|3,78
|125.801.003
|% 1,89
|
|SISE
|19,82
|563.651.697
|% 2,69
|
|AKBNK
|8,00
|157.864.110
|% 0,38
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8574
|15,8679
|% 2,10
|
|Euro
|16,6199
|16,6536
|% 2,55
|
|Sterlin
|19,5104
|19,6083
|% 2,24
|
|Frank
|15,7170
|15,8116
|% 1,78
|
|Riyal
|4,1928
|4,2138
|% 1,55
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,65
|
|Altın Gr.
|925
|925
|13,74
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,08
|
Seans Raporu
10:29
daha fazla
-
10:44EUHOL
Yüzde 7.17 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 620, 540 adet işlem
-
10:43IHAAS
Yüzde 5.99 oranında artışla 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 094 adet işlem
-
10:41ORCAY
Yüzde 10.00 oranında artışla 19.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 836, 047 adet işlem
-
10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 13 artarak (% 0.69 ) 2, 665
-
10:40XU100
Endeks 2, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 4, 643.00 milyon TL de