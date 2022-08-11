***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 10:43
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054473
BIST
16:222.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 47,31
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:2217,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0782
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:2218,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1615
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:221.033,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.033,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:20
|BARMA
|43,56
|7.374.185
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.791.152
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.977.161
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.664
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.933.038
|% 9,81
|
|TIRE
|19,84
|225.692.940
|% -9,98
|
|PAMEL
|187,40
|14.918.169
|% -9,90
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|KZBGY
|32,08
|59.875.339
|% -8,03
|
|THYAO
|61,40
|5.387.969.046
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,08
|2.361.172.502
|% 2,86
|
|YKBNK
|5,60
|2.098.530.285
|% 3,51
|
|SASA
|53,45
|1.945.968.556
|% 1,23
|
|SISE
|24,38
|1.632.636.058
|% 1,58
|
|EKGYO
|3,67
|1.561.327.496
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,60
|2.098.530.285
|% 3,51
|
|ISCTR
|6,22
|1.483.814.347
|% 2,98
|
|AKBNK
|10,08
|2.361.172.502
|% 2,86
|
|DOHOL
|4,22
|973.256.917
|% 0,72
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9372
|17,9471
|% 0,44
|
|Euro
|18,5607
|18,5762
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,8697
|21,9794
|% 0,48
|
|Frank
|19,0385
|19,1532
|% 0,84
|
|Riyal
|4,7596
|4,7835
|% 0,42
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.945
|6.995
|11,00
|
|Yarım
|3.384
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|98,91
|98,91
|1,51
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35KIMMR
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 288, 828 adet işlem
-
16:33IZMDC
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 230, 071 adet işlem
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 25 artarak (% 1.57 ) 2, 543
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, IZMDC, MEGAP, BARMA, ASUZU, DMSAS, KIMMR
-
16:32
BIMAS, GARAN, GZNMI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında