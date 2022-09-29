***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:00
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065952
BIST
17:003.145
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -53,43
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.143
17:0018,5377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:0018,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0814
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:00985,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,94
|Açılış
|: 985,81
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:58
|BFREN
|1.390,40
|22.041.304
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|437.615.365
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.204.872
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.720.049
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.525
|% -9,83
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|THYAO
|69,45
|3.088.645.864
|% 0,73
|
|ASELS
|30,44
|2.743.913.317
|% 5,92
|
|HEKTS
|56,10
|1.790.014.192
|% -5,71
|
|YKBNK
|7,15
|1.757.597.658
|% 1,27
|
|GARAN
|19,24
|1.505.712.063
|% -0,05
|
|SKBNK
|1,91
|857.121.687
|% 2,69
|
|TSKB
|2,49
|867.973.596
|% 6,41
|
|EKGYO
|3,90
|1.085.434.799
|% 0,78
|
|ZOREN
|3,27
|857.092.847
|% -5,22
|
|YKBNK
|7,15
|1.757.597.658
|% 1,27
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5328
|18,5451
|% 0,15
|
|Euro
|18,1069
|18,1231
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,3012
|20,4030
|% 1,07
|
|Frank
|18,8100
|18,9233
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9180
|4,9427
|% 0,42
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-6,82
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-46,00
|
|Tam
|6.629
|6.693
|-88,00
|
|Yarım
|3.225
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.636
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,74
|87,74
|-0,31
|
Seans Raporu
16:58
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