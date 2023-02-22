***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2023 10:38
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115879
BIST
10:515.137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -12,38
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:5118,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8796
En Düşük
18,8057
10:5120,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0332
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:511.116,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.116,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.116,14
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:51
|SEGYO
|2,31
|8.297.511
|% 10,00
|
|BNTAS
|7,00
|90.001.627
|% 9,55
|
|RYGYO
|12,08
|75.969.249
|% 9,42
|
|BASCM
|7,50
|1.640.153
|% 8,23
|
|VANGD
|5,59
|3.901.244
|% 7,92
|
|KONYA
|4.296,60
|161.056.860
|% -10,00
|
|MRSHL
|616,90
|21.580.114
|% -9,99
|
|BMSCH
|18,47
|15.172.961
|% -9,99
|
|CMBTN
|734,30
|40.432.433
|% -9,99
|
|NUHCM
|165,00
|75.458.442
|% -9,98
|
|EREGL
|46,58
|3.106.464.228
|% -6,58
|
|KRDMD
|23,58
|1.819.488.415
|% -5,98
|
|THYAO
|139,00
|1.400.365.920
|% 1,09
|
|ISDMR
|43,30
|949.181.871
|% 7,34
|
|EKGYO
|8,34
|940.195.067
|% -6,61
|
|EKGYO
|8,34
|940.195.067
|% -6,61
|
|KRDMD
|23,58
|1.819.488.415
|% -5,98
|
|EREGL
|46,58
|3.106.464.228
|% -6,58
|
|YKBNK
|9,17
|424.410.111
|% 2,23
|
|PETKM
|16,92
|457.343.844
|% -0,94
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8769
|18,8792
|% 0,07
|
|Euro
|20,1169
|20,1246
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,8117
|22,9261
|% 0,19
|
|Frank
|20,3055
|20,4278
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0167
|5,0418
|% 0,04
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|5,07
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,81
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.631
|7.704
|5,00
|
|Yarım
|3.728
|3.770
|3,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.885
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-0,43
|