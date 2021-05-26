***MNDRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2021 12:27
***MNDRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MNDRS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akça Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938164
BIST
13:491.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:498,4343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0275
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:4910,3281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0406
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:49517,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,91
|Açılış
|: 517,67
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:47
|RYSAS
|3,74
|5.128.063
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.658.684
|% 9,92
|
|TDGYO
|7,55
|9.442.055
|% 9,90
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|KUTPO
|49,50
|3.157.308
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|23.845.075
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|44.059.405
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|GSDDE
|4,90
|9.217.702
|% -7,37
|
|GARAN
|8,03
|1.183.270.356
|% 2,95
|
|THYAO
|12,92
|704.069.751
|% 0,16
|
|KOZAL
|123,10
|539.087.916
|% 0,49
|
|TRILC
|46,00
|511.152.434
|% -2,50
|
|KRDMD
|7,92
|442.212.073
|% 2,33
|
|YKBNK
|2,13
|358.315.372
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,89
|297.929.811
|% 2,16
|
|GARAN
|8,03
|1.183.270.356
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,11
|126.189.826
|% 0,91
|
|TSKB
|1,34
|133.278.262
|% 1,52
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4329
|8,4360
|% -0,30
|
|Euro
|10,3227
|10,3313
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9300
|11,9898
|% -0,05
|
|Frank
|9,3957
|9,4523
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2444
|2,2557
|% -0,23
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|8,46
|
|Altın Gr.
|518
|518
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.422
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.403
|3.491
|26,12
|
|Yarım
|1.645
|1.689
|12,64
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|-0,01
|