***MNDRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 16:55
***MNDRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MNDRS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akça Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080431
BIST
16:434.720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 63,21
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:4318,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:4319,3435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0721
|Açılış
|: 19,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:431.064,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.064,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:41
|ALBRK
|3,08
|224.208.127
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|31.596.126
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|151.574.116
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|86.842.869
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,00
|115.605.258
|% 9,98
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.817.538
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|354.125.021
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.166.575
|% -9,95
|
|THYAO
|105,40
|7.785.845.962
|% -3,30
|
|YKBNK
|11,46
|7.140.479.011
|% 6,21
|
|ISCTR
|10,25
|6.005.800.354
|% 5,34
|
|AKBNK
|17,14
|5.788.934.087
|% 5,87
|
|EREGL
|37,50
|5.134.678.659
|% -0,27
|
|YKBNK
|11,46
|7.140.479.011
|% 6,21
|
|ISCTR
|10,25
|6.005.800.354
|% 5,34
|
|SKBNK
|2,40
|1.329.340.306
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,62
|2.865.403.347
|% 1,08
|
|TSKB
|3,40
|1.601.888.656
|% 4,29
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6089
|18,6129
|% 0,06
|
|Euro
|19,3370
|19,3436
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,0705
|22,1812
|% 0,32
|
|Frank
|19,6896
|19,8082
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9366
|4,9613
|% 0,04
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,38
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|1,87
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.200
|7,00
|
|Tam
|7.070
|7.184
|-11,00
|
|Yarım
|3.434
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.717
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|0,15
|
|B. Petrol
|93,32
|93,32
|-0,54
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56EMKEL
Yüzde 5.13 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 146, 927 adet işlem
-
16:54IHEVA
Yüzde 6.73 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 445, 677 adet işlem
-
16:53MTRKS
Yüzde 7.78 oranında artışla 38.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 183 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 11 artarak (% 1.46 ) 5, 141
-
16:52XU100
Endeks 4, 707 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 113, 511.00 milyon TL de