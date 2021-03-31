***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAta Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 31 Mart 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul ToplantısındaSermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922154BIST