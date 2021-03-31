***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2021 15:30
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922154
BIST
15:421.399
En Yüksek
|Değişim
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455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:42
|LINK
|40,70
|31.603.865
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.616
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|16.067.263
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.672.816
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|KRTEK
|17,51
|64.317.265
|% -9,27
|
|GARAN
|6,73
|1.864.765.295
|% -0,74
|
|SASA
|47,66
|1.343.346.202
|% 7,20
|
|KOZAL
|116,60
|718.860.926
|% 1,22
|
|BJKAS
|8,08
|622.669.635
|% 6,60
|
|FROTO
|197,90
|576.856.793
|% 0,10
|
|GARAN
|6,73
|1.864.765.295
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,20
|170.103.421
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|166.671.166
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,08
|622.669.635
|% 6,60
|
|KRDMD
|7,11
|547.905.212
|% 0,42
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2880
|8,2934
|% -0,36
|
|Euro
|9,7395
|9,7634
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,3512
|11,4081
|% -0,55
|
|Frank
|8,7266
|8,7792
|% -0,91
|
|Riyal
|2,1981
|2,2092
|% -0,75
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.687
|1.687
|2,00
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-5,00
|
|Tam
|2.958
|3.034
|-6,85
|
|Yarım
|1.430
|1.468
|-3,31
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
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|B. Petrol
|64,02
|64,02
|-0,15
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Seans Raporu
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