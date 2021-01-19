***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.01.2021 18:37
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklıkları Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. ile devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin EPDK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tan Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 100.000
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 249.900.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 250.000.000 TL 0 TL 0 TL 250.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
Ek Açıklamalar
13.01.2021 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında duyurulan Şirketimizin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına (%100) sahip olduğu bağlı ortaklıklarımız Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemine ilişkin olarak 19.01.2021 tarihinde (bugün) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903341
BIST