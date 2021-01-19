***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklıkları Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. ile devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin EPDK başvurusu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTan Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenAkça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 100.000B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 249.900.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 250.000.000 TL 0 TL 0 TL 250.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021Ek Açıklamalar13.01.2021 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında duyurulan Şirketimizin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına (%100) sahip olduğu bağlı ortaklıklarımız Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemine ilişkin olarak 19.01.2021 tarihinde (bugün) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903341BIST