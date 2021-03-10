***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklıkları Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. ile devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTan Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenAkça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 100.000B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 249.900.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 250.000.000 TL 0 TL 0 TL 250.000ıkları Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesi konulu, Birleşme Sözleşmemiz ve Duyuru Metnimiz ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916793BIST