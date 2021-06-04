***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.06.2021 18:23
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021-27.04.2021-03.05.2021-04.05.2021-03.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'inci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.06.2021 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940247
BIST
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|| 4,80
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|
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En Düşük
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|| -0,0200
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|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
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|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5718
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|| 0,0018
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|
|Önceki Kapanış
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10,6019
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18:05527,12
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|| 3,68
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6511
|8,6825
|% -0,23
|
|Euro
|10,5286
|10,5718
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,2413
|12,3027
|% 0,02
|
|Frank
|9,6010
|9,6588
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3040
|2,3155
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|20,85
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,07
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|0,35
|
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