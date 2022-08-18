***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 20:12
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145
Transferler
24 375.354 70.487.372 193.016 -165.180.073 94.124.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.602.972 -1.369.482 -51.093.587 30.139.903 1.380.082 31.519.985
Dönem Karı (Zararı)
24 -51.093.587 -51.093.587 1.206.729 -49.886.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 82.602.972 -1.369.482 81.233.490 173.353 81.406.843
Sermaye Arttırımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 0 721.039.934 4.007.625 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -51.093.587 734.711.076 17.411.054 752.122.130
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 1.203.535.433 11.386.834 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -267.778.497 1.007.900.874 14.205.204 1.022.106.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-267.778.497 267.778.497 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.608.367 289.485.208 8.104.409 297.589.617
Dönem Karı (Zararı)
24 292.093.575 292.093.575 8.186.195 300.279.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -2.608.367 -2.608.367 -81.786 -2.690.153
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 1.203.535.433 8.778.467 42.649.562 10.340.261 -510.871.703 292.093.575 1.297.386.082 22.309.613 1.319.695.695
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-214.580.981 150.290.591
Dönem Karı (Zararı)
300.279.770 -49.886.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
300.279.770 -49.886.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
319.720.550 213.442.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19. 44.170.881 52.208.131
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.935 -144.485
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -18.935 -144.485
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.125.612 9.500.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-30. 14.831.768 4.401.320
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 53.700 1.279.915
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 6.240.144 3.819.422
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.171.474 7.095.065
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-29. -6.199.165 6.610.998
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27,2. -6.214.947 -6.024.383
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27,1. 9.242.638 6.508.450
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 208.148.295 174.337.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.860.369 -153.731
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.860.369 -153.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-530.590 -213.456
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
28 -530.590 -213.456
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 54.857.130 -29.187.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-835.523.603 -13.380.477
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -35.057.400 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-300.388.330 52.370.950
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -142.361.735 50.685.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -158.026.595 1.685.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.964.764 -5.588.313
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9. 55.245.480 -670.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -38.280.716 -4.917.575
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -770.537.612 -105.374.682
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 8.039.806 6.081.620
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -39.450.523 -11.591.966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
263.483.641 45.402.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 641.427 667.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 262.842.214 44.734.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 5.282.380 1.546.085
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.397.898 -5.469.110
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. -3.434.089 -1.402.804
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -963.809 -4.066.306
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 20.537.569 9.242.313
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-215.523.283 150.175.408
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 942.302 115.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.210.438 -11.916.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.969.650 740.852
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 22.969.650 740.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.180.088 -12.657.821
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -49.206.515 -12.488.057
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -3.973.573 -169.764
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.577.007 -123.315.525
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.220.579.642 257.271.812
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.220.579.642 257.271.812
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.074.652.373 -376.505.422
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.074.652.373 -376.374.901
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 -130.521
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.350.262 -4.081.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.214.412 15.058.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.214.412 15.058.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 118.035.517 47.437.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.821.105 62.496.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.821.105 118.035.517
Finansal Yatırımlar
5 35.057.400 0
Vadeli Mevduatlar
5 35.057.400 0
Ticari Alacaklar
665.105.750 373.941.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 330.903.554 188.541.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 334.202.196 185.399.304
Diğer Alacaklar
120.906.967 161.775.794
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 96.816.817 152.062.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.090.150 9.713.497
Türev Araçlar
4.860.369 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 4.860.369 0
Stoklar
11 1.453.689.304 683.151.692
Canlı Varlıklar
12 1.345.847 9.385.653
Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.954.132 21.442.802
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.954.132 21.442.802
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.422.024 1.868.281
Diğer Dönen Varlıklar
23 109.726.683 85.378.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 109.726.683 85.378.712
ARA TOPLAM
2.426.889.581 1.454.979.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.426.889.581 1.454.979.574
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 144.597 142.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 144.597 142.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 84.096.928 83.566.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 139.757.592 139.757.592
Maddi Duran Varlıklar
17 1.952.591.587 1.968.553.618
Arazi ve Arsalar
107.180.000 107.180.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
113.112.014 115.430.000
Binalar
360.245.454 366.345.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.320.982.993 1.351.855.000
Taşıtlar
10.175.991 8.174.623
Mobilya ve Demirbaşlar
5.162.469 6.031.240
Yapılmakta Olan Yatırımlar
35.732.666 13.537.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 19.404.764 17.403.176
Bilgisayar Yazılımları
3.643.001 448.127
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15.665.141 16.850.410
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.622 104.639
Peşin Ödenmiş Giderler
13 43.625.273 1.686.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 43.625.273 1.686.080
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 99.926.175 139.263.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.339.546.916 2.350.372.967
TOPLAM VARLIKLAR
4.766.436.497 3.805.352.541
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.176.690.079 704.769.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.176.690.079 704.769.579
Banka Kredileri
8 1.176.690.079 704.769.579
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
402.485.587 599.100.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
402.485.587 599.100.695
Banka Kredileri
8 397.606.625 593.392.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.878.962 5.708.029
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
551.181.539 293.912.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 641.427 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 550.540.112 293.912.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 31.885.526 26.603.146
Diğer Borçlar
3.586.807 7.984.705
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 431.130 3.865.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.155.677 4.119.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 46.506.500 25.968.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 46.506.500 25.968.931
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 2.670.241 1.727.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.270.881 13.977.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 15.938.881 9.698.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.332.000 4.278.300
ARA TOPLAM
2.235.277.160 1.674.044.877
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.235.277.160 1.674.044.877
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 846.014.046 776.793.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
846.014.046 776.793.301
Banka Kredileri
8 831.902.514 760.160.574
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 14.111.532 16.632.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
96.152.151 78.630.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 96.152.151 78.630.230
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 269.297.445 253.778.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.211.463.642 1.109.201.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.446.740.802 2.783.246.463
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.297.386.082 1.007.900.874
Ödenmiş Sermaye
24,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24,2. 860.487 860.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.212.313.900 1.214.922.267
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.212.313.900 1.214.922.267
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 1.203.535.433 1.203.535.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 8.778.467 11.386.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.649.562 42.649.562
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
24,4. 42.649.562 42.649.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.340.261 10.340.261
Yasal Yedekler
24,5. 10.340.261 10.340.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24,6. -510.871.703 -243.093.206
Net Dönem Karı veya Zararı
31 292.093.575 -267.778.497
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,7. 22.309.613 14.205.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.319.695.695 1.022.106.078
TOPLAM KAYNAKLAR
4.766.436.497 3.805.352.541
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25,1. 1.803.295.589 843.348.494 1.085.995.603 449.081.737
Satışların Maliyeti
25,2. -1.087.929.938 -690.768.657 -668.297.602 -366.870.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
715.365.651 152.579.837 417.698.001 82.211.588
BRÜT KAR (ZARAR)
715.365.651 152.579.837 417.698.001 82.211.588
Genel Yönetim Giderleri
26,3. -30.046.365 -19.394.212 -13.561.370 -6.702.069
Pazarlama Giderleri
26,2. -38.842.383 -23.917.961 -25.796.602 -14.046.813
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26,1. -4.862.022 -6.561.145 -2.296.868 -524.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27,1. 180.904.393 59.319.104 44.568.619 21.952.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27,2. -117.545.718 -36.142.163 -19.537.476 -2.089.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
704.973.556 125.883.460 401.074.304 80.801.157
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28,1. 16.742.160 2.833.394 6.703.760 1.060.701
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28,2. 0 -817 0 -817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28,3. 530.590 213.456 479.111 86.268
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
722.246.306 128.929.493 408.257.175 81.947.309
Finansman Gelirleri
29,1. 46.999.390 27.495.800 22.632.686 9.300.095
Finansman Giderleri
29,2. -410.766.016 -233.392.812 -223.080.970 -93.198.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
358.479.680 -76.967.519 207.808.891 -1.950.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-58.199.910 27.080.661 -34.349.870 15.502.900
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -2.670.241 -1.762.178 -706.725 -1.053.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -55.529.669 28.842.839 -33.643.145 16.556.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
300.279.770 -49.886.858 173.459.021 13.551.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
300.279.770 -49.886.858 173.459.021 13.551.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,7. 8.186.195 1.206.729 5.386.603 661.887
Ana Ortaklık Payları
31 292.093.575 -51.093.587 168.072.418 12.890.106
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 31 1,16840000 -0,20440000 0,67230000 0,05160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.690.153 81.406.843 -221.664 83.340.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.690.153 81.406.843 -221.664 83.340.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 672.539 -6.894.117 55.416 -7.377.491
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24,3. 0 90.023.358 0 90.023.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -3.362.692 -1.722.398 -277.080 694.479
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.690.153 81.406.843 -221.664 83.340.346
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
297.589.617 31.519.985 173.237.357 96.892.339
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,7. 8.104.409 1.380.082 5.338.541 846.903
Ana Ortaklık Payları
31 289.485.208 30.139.903 167.898.816 96.045.436
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056923
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