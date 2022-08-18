***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145Transferler24 375.354 70.487.372 193.016 -165.180.073 94.124.331 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)82.602.972 -1.369.482 -51.093.587 30.139.903 1.380.082 31.519.985Dönem Karı (Zararı)24 -51.093.587 -51.093.587 1.206.729 -49.886.858Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 82.602.972 -1.369.482 81.233.490 173.353 81.406.843Sermaye ArttırımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler24 250.000.000 860.487 0 721.039.934 4.007.625 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -51.093.587 734.711.076 17.411.054 752.122.130Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 250.000.000 860.487 1.203.535.433 11.386.834 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -267.778.497 1.007.900.874 14.205.204 1.022.106.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-267.778.497 267.778.497 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.608.367 289.485.208 8.104.409 297.589.617Dönem Karı (Zararı)24 292.093.575 292.093.575 8.186.195 300.279.770Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 -2.608.367 -2.608.367 -81.786 -2.690.153Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24 250.000.000 860.487 1.203.535.433 8.778.467 42.649.562 10.340.261 -510.871.703 292.093.575 1.297.386.082 22.309.613 1.319.695.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-214.580.981 150.290.591Dönem Karı (Zararı)300.279.770 -49.886.858Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)300.279.770 -49.886.858Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler319.720.550 213.442.743Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19. 44.170.881 52.208.131Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-18.935 -144.485Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -18.935 -144.485Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.125.612 9.500.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21-30. 14.831.768 4.401.320Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 53.700 1.279.915Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 6.240.144 3.819.422Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.171.474 7.095.065Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8-29. -6.199.165 6.610.998Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27,2. -6.214.947 -6.024.383Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27,1. 9.242.638 6.508.450Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8 208.148.295 174.337.880Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.860.369 -153.731Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 -4.860.369 -153.731Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-530.590 -213.456İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler28 -530.590 -213.456Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 54.857.130 -29.187.318İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-835.523.603 -13.380.477Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -35.057.400 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-300.388.330 52.370.950İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-7. -142.361.735 50.685.703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -158.026.595 1.685.247Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.964.764 -5.588.313İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9. 55.245.480 -670.738İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -38.280.716 -4.917.575Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -770.537.612 -105.374.682Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)12 8.039.806 6.081.620Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -39.450.523 -11.591.966Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler263.483.641 45.402.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-7. 641.427 667.767İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 262.842.214 44.734.859Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 5.282.380 1.546.085Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.397.898 -5.469.110İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-9. -3.434.089 -1.402.804İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -963.809 -4.066.306Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 20.537.569 9.242.313Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-215.523.283 150.175.408Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 942.302 115.183YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.210.438 -11.916.969Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.969.650 740.852Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 22.969.650 740.852Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.180.088 -12.657.821Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -49.206.515 -12.488.057Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -3.973.573 -169.764FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI142.577.007 -123.315.525Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.220.579.642 257.271.812Kredilerden Nakit Girişleri8 1.220.579.642 257.271.812Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.074.652.373 -376.505.422Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.074.652.373 -376.374.901Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 0 -130.521Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -3.350.262 -4.081.915YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-102.214.412 15.058.097NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-102.214.412 15.058.097DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 118.035.517 47.437.939DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.821.105 62.496.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.821.105 118.035.517Finansal Yatırımlar5 35.057.400 0Vadeli Mevduatlar5 35.057.400 0Ticari Alacaklar665.105.750 373.941.123İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7. 330.903.554 188.541.819İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 334.202.196 185.399.304Diğer Alacaklar120.906.967 161.775.794İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9. 96.816.817 152.062.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 24.090.150 9.713.497Türev Araçlar4.860.369 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 4.860.369 0Stoklar11 1.453.689.304 683.151.692Canlı Varlıklar12 1.345.847 9.385.653Peşin Ödenmiş Giderler13 18.954.132 21.442.802İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 18.954.132 21.442.802Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.422.024 1.868.281Diğer Dönen Varlıklar23 109.726.683 85.378.712İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 109.726.683 85.378.712ARA TOPLAM2.426.889.581 1.454.979.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.426.889.581 1.454.979.574DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 144.597 142.248İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 144.597 142.248Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 84.096.928 83.566.338Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 139.757.592 139.757.592Maddi Duran Varlıklar17 1.952.591.587 1.968.553.618Arazi ve Arsalar107.180.000 107.180.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri113.112.014 115.430.000Binalar360.245.454 366.345.000Tesis, Makine ve Cihazlar1.320.982.993 1.351.855.000Taşıtlar10.175.991 8.174.623Mobilya ve Demirbaşlar5.162.469 6.031.240Yapılmakta Olan Yatırımlar35.732.666 13.537.755Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 19.404.764 17.403.176Bilgisayar Yazılımları3.643.001 448.127Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15.665.141 16.850.410Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar96.622 104.639Peşin Ödenmiş Giderler13 43.625.273 1.686.080İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 43.625.273 1.686.080Ertelenmiş Vergi Varlığı30 99.926.175 139.263.915TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.339.546.916 2.350.372.967TOPLAM VARLIKLAR4.766.436.497 3.805.352.541KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.176.690.079 704.769.579İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 1.176.690.079 704.769.579Banka Kredileri8 1.176.690.079 704.769.579Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları402.485.587 599.100.695İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları402.485.587 599.100.695Banka Kredileri8 397.606.625 593.392.666Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.878.962 5.708.029Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar551.181.539 293.912.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7. 641.427 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 550.540.112 293.912.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 31.885.526 26.603.146Diğer Borçlar3.586.807 7.984.705İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9. 431.130 3.865.219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.155.677 4.119.486Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 46.506.500 25.968.931İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 46.506.500 25.968.931Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 2.670.241 1.727.939Kısa Vadeli Karşılıklar20.270.881 13.977.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 15.938.881 9.698.737Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.332.000 4.278.300ARA TOPLAM2.235.277.160 1.674.044.877TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.235.277.160 1.674.044.877UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 846.014.046 776.793.301İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar846.014.046 776.793.301Banka Kredileri8 831.902.514 760.160.574Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 14.111.532 16.632.727Uzun Vadeli Karşılıklar96.152.151 78.630.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 96.152.151 78.630.230Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 269.297.445 253.778.055TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.211.463.642 1.109.201.586TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.446.740.802 2.783.246.463ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.297.386.082 1.007.900.874Ödenmiş Sermaye24,1. 250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24,2. 860.487 860.487Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.212.313.900 1.214.922.267Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.212.313.900 1.214.922.267Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 1.203.535.433 1.203.535.433Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 8.778.467 11.386.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.649.562 42.649.562Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar24,4. 42.649.562 42.649.562Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.340.261 10.340.261Yasal Yedekler24,5. 10.340.261 10.340.261Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24,6. -510.871.703 -243.093.206Net Dönem Karı veya Zararı31 292.093.575 -267.778.497Kontrol Gücü Olmayan Paylar24,7. 22.309.613 14.205.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.319.695.695 1.022.106.078TOPLAM KAYNAKLAR4.766.436.497 3.805.352.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25,1. 1.803.295.589 843.348.494 1.085.995.603 449.081.737Satışların Maliyeti25,2. -1.087.929.938 -690.768.657 -668.297.602 -366.870.149TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)715.365.651 152.579.837 417.698.001 82.211.588BRÜT KAR (ZARAR)715.365.651 152.579.837 417.698.001 82.211.588Genel Yönetim Giderleri26,3. -30.046.365 -19.394.212 -13.561.370 -6.702.069Pazarlama Giderleri26,2. -38.842.383 -23.917.961 -25.796.602 -14.046.813Araştırma ve Geliştirme Giderleri26,1. -4.862.022 -6.561.145 -2.296.868 -524.278Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27,1. 180.904.393 59.319.104 44.568.619 21.952.610Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27,2. -117.545.718 -36.142.163 -19.537.476 -2.089.881ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)704.973.556 125.883.460 401.074.304 80.801.157Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28,1. 16.742.160 2.833.394 6.703.760 1.060.701Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28,2. 0 -817 0 -817Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28,3. 530.590 213.456 479.111 86.268FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)722.246.306 128.929.493 408.257.175 81.947.309Finansman Gelirleri29,1. 46.999.390 27.495.800 22.632.686 9.300.095Finansman Giderleri29,2. -410.766.016 -233.392.812 -223.080.970 -93.198.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)358.479.680 -76.967.519 207.808.891 -1.950.907Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-58.199.910 27.080.661 -34.349.870 15.502.900Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -2.670.241 -1.762.178 -706.725 -1.053.877Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -55.529.669 28.842.839 -33.643.145 16.556.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)300.279.770 -49.886.858 173.459.021 13.551.993DÖNEM KARI (ZARARI)300.279.770 -49.886.858 173.459.021 13.551.993Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24,7. 8.186.195 1.206.729 5.386.603 661.887Ana Ortaklık Payları31 292.093.575 -51.093.587 168.072.418 12.890.106Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 31 1,16840000 -0,20440000 0,67230000 0,05160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.690.153 81.406.843 -221.664 83.340.346Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.690.153 81.406.843 -221.664 83.340.346Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 672.539 -6.894.117 55.416 -7.377.491Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi24,3. 0 90.023.358 0 90.023.358Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 -3.362.692 -1.722.398 -277.080 694.479Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.690.153 81.406.843 -221.664 83.340.346TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)297.589.617 31.519.985 173.237.357 96.892.339Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24,7. 8.104.409 1.380.082 5.338.541 846.903Ana Ortaklık Payları31 289.485.208 30.139.903 167.898.816 96.045.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056923BIST