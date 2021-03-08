***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNA ÇAĞRIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 08.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe SARAYKÖYAdres CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin izin alındığı şekliyle 3'üncü maddesinin, 4'üncü maddesinin, 6'ncı maddesinin, 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi, bu nedenle mevcut Esas Sözleşme'deki 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi, 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,5 - Dilek ve Temenniler.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 31 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU NA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2020 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı saat 11:00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2021 Çarşamba Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir. Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916405BIST