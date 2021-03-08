***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2021 22:41
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNA ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 08.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe SARAYKÖY
Adres CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin izin alındığı şekliyle 3'üncü maddesinin, 4'üncü maddesinin, 6'ncı maddesinin, 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi, bu nedenle mevcut Esas Sözleşme'deki 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi, 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Dilek ve Temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 31 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU NA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı saat 11:00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2021 Çarşamba Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir. Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916405
BIST