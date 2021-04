***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 08.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe SARAYKÖYAdres CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,7 - 2020 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin izin alındığı şekliyle 3'üncü maddesinin, 4'üncü maddesinin, 6'ncı maddesinin, 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi, bu nedenle mevcut Esas Sözleşme'deki 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi, 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI_2020_Menderes Tekstil.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 31 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi ve Pay Sahiplerinden görüş bildiren olmadı. Onaya sunulan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.Madde 4- Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Sayın Seçkin ERÇAKAR Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.Madde 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmadılar ve oy birliği ile ibra edildiler.Madde 7- Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 tarih ve 2021/11 sayılı "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 94.124.331.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 35.188.611,19 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına" ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.Madde 8- Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, Esas Sözleşme'nin ilgili 6'ncı maddesinin yeni metni okundu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 5 yıllık süre ile verilen ve en fazla 5 yıl uzatılabilen Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılında dolmuş olması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 ve 2021/16 sayılı kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve Tebliğdeki esaslara uyum amacıyla, Esas Sözleşme değişikliğinin önerildiği hakkında bilgi edinildi. Esas Sözleşme değişikliği hakkında söz alan olmadı.T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 30.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-4234 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062821011 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde ve ekte yer aldığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.Madde 9- Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararı "Şirketimizin ana ortağı Akça Holding A.Ş.'nin elinde bulunan Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %26'sını temsil eden 65.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu 09.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulmuştur. Kurulu'un 11.03.2021 tarih ve 13/414 sayılı toplantısında söz konusu talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurul kararının ardından ilgili paylar 16.03.2021 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmüştür. Bu çerçevede Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeniden tadil edilmesi ve uygun görüş almak için EPDK'ya yeniden gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle 02.02.2021 tarihli yazımız ile 14.01.2021 ve 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarımızda yer verilen Esas Sözleşme Tadil Tasrılarına ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuruların geri çekilmesine, bu hususları içerecek şekilde Esas Sözleşme Tadil Tasarılarının yeniden hazırlanmasına ve EPDK'dan uygun görüş alınarak SPK'ya yeniden başvuru yapılmasına karar verildi." okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı gereği 9. Gündem maddesi görüşülmeden geçildi.Madde 10- "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2021 yılında Yönetim Kurulu Başkanına 35.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 33.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.Madde 11- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 tarih 2021/12 sayılı kararı ile teklif edilen 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.Madde 12- 2020 yılı içerisinde Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve derneklere 543.220 TL, kamu kurum ve kuruluşlarına 1.176.688 TL olmak üzere toplamı 1.719.908 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi. Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi hususundaki önergesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.Madde 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermis olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.Madde 14- 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.Madde 15- 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.Madde 16- Dilek ve temenniler maddesinde pay sahiplerimizden Sayın Kemal Evin Şirketin 2021 yılında kara geçip temettü dağıtmasını temenni ettiğini bildirdi. Sayın Hasan Akyer ise Maddi Duran Varlıklardaki artışın gerekçesini sordu. Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu ve Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Seçkin Erçakar bu artışın asıl sebebinin yapılan değerlemeden kaynaklandığını ayrıca makine parkurunda yapılan yatırımların da Maddi Duran Varlık tutarının artmasına sebep olduğunu bildirdiler. Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 10:07'de kapattı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 2020 HAZİRUN OLAĞAN GENEL KURUL 31032021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarsaat 09:30'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleşmiştir. 