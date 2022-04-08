***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 08.03.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe SARAYKÖYAdres Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/DenizliGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi,4 - Dilek ve Temenniler.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 30 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNA DAVET.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.Madde 1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.Madde 3- Gündemin 3. Maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir.Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.03.2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olarakSn. Rıza Akça,Sn. Ahmet Bilge Göksan,Sn. Cemal İpekoğluSn. Ali Atlamaz'ınGösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.Madde 4- Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nı saat 10:16'da kapattı.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 İMTİYAZLI ÖZEL KURUL HAZİRUN k.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2021 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk Açıklamalar30.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018411BIST