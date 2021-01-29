***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.01.2021 17:37
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Tavan Artışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.01.2021 tarih ve 2021/04 Yönetim Kurulu Toplantısında Özetle
14.01.2021 tarih ve 2021/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olacak şekilde süre uzatımına karar verilmişti. Buna ilaveten Şirketimizin stratejik planları çerçevesinde görülen lüzum üzerine 2016-2020 (5 yıl) için geçerli olan mevcut 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın da 2021-2025 (5 yıl) yılları için 1.250.000.000 (birmilyarikiyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Karar verildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 29012021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906265
BIST