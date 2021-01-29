***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Tavan ArtışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtışıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 29.01.2021 tarih ve 2021/04 Yönetim Kurulu Toplantısında Özetle14.01.2021 tarih ve 2021/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olacak şekilde süre uzatımına karar verilmişti. Buna ilaveten Şirketimizin stratejik planları çerçevesinde görülen lüzum üzerine 2016-2020 (5 yıl) için geçerli olan mevcut 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın da 2021-2025 (5 yıl) yılları için 1.250.000.000 (birmilyarikiyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 29012021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906265BIST