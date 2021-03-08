***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıDönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823709Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları"https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890376 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896869 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896871"Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841590Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426689Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul toplantısına MKK’dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket’e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi, Genel Müdür ve Şirket’in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 50,731.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık hakları içerik ve oran olarak genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniMadde 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 13.364.984.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 24.952.252,44 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2019 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832290Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı26/03/2020 0 % 53,78 % 1,14 % 52,63 Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri İlişkili taraflarla ilgili madde bulunmamaktadır. 37 Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileriİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde de konuya ilişkin bilgi verilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde de konuya ilişkin bilgi verilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi altında yer almaktadır. Ayrıca Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde de konuya ilişkin bilgi verilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde de konuya ilişkin bilgi verilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde de konuya ilişkin bilgi verilmiştir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıOperasyonel ve finansal veriler Faaliyet raporunun "2019 Yılının Değerlendirmesi" başlığı altında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücret PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.6. Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 6 6Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 33 3 3Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiŞirketimizin 29.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığa Sn. Rıza Akça'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Azalığa Sn. Ahmet Bilge Göksan'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Hazırlanan imza sirküleri ile Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin 3 farklı kademede yetki devri yapılmıştır. Söz konusu yekiler Yönetim Kurulu İç Yönergesinde tanımlanmıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıRıza Akçaİcra başkanı / genel müdürün adıAli AtlamazYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1 adet - 16,67%Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıRIZA AKÇA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/10/1989 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)AHMET BİLGE GÖKSAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/09/1987 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)ALİ ATLAMAZ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/06/2000 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)CEMAL İPEKOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/06/2000 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)IŞINSU KESTELLİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749292 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)HÜSEYİN SOYGÜR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/08/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749292 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Çalışan Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDenetimden Sorumlu KomiteŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerihttp://www.menderes.com/tr/iletisim/iletisim-formu3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemeler kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıEndüstriyel ve Sosyal Sorumuluk-Uygunluk Komitesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüŞirketin İnsan Kaynakları Politkasının oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli desteği ve önerileri sunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiFırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır. Söz konusu politikaya tüm çalışanlara imza karşılığında verilen İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde yer verilmektedir. İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Şirketin tanıtımı, politikaları, ilkeleri, genel yapısı, işe alım prosedürleri, çalışma şartları ve disiplin yönetmeliği hakkında bilgileri içermektedir.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti"Ayrımcılık, kurumsal internet sitesinde İş Etiği Kuralları içinde geçmektedir. (Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İş Etiği Kuralları) Ayrıca ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemler İnsan Kaynakları Politikası içinde de anlatılmaktadır. Söz konusu politika, tüm çalışanlara imza karşılığında verilen İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde yer almakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır. "İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İş Etiği KurallarıKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Ancak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında politikalar yazılmıştır. Ayrıca güvenlik, çevre ve sosyal konular şikayet yönetimi süreci başlatılmış olup sürecinin amacı, üretim faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı etkilenenlerden gelen şikâyetleri, kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda şeffaf ve tarafsız bir şekilde ele alarak, yönetmektir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerAkça Holding bünyesinde kurulan iç denetim bölümü ve ayrıca Şirketimiz Disiplin Kurulu irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için gerekli önlemleri almışlardır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik-Kurumsal Yönetim-Faaliyet Raporları-Finansal Raporlar-Özel Durum Açıklamaları-Pay Verileri-Bilgi Toplumu Hizmeti-İletişimKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm31/12/2020 itibarı ile paylarımızın doğrudan % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi ortağımız bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik/Sermaye ve Ortaklık Yapısı altında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe- İngilizce (Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgilerin büyük bir kısmı ingilizce olarak da hazırlanmıştır.)2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumub) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıDiğer Hususlar başlığı altında yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalar başlığı altında yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. Konuya ilişkin bilgi Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar başlığı altında yer almaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk başlığı altında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı29Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 98,17Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Ancak konuya ilişkin yazılı bir kural bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Esas SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırSınırlama yoktur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/422072Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Işınsu Kestelli Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Hüseyin Soygür Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hüseyin Soygür Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Cemal İpekoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hüseyin Soygür Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Cemal İpekoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Pelin Üstün Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916401BIST