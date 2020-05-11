***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 08:44
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.04.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle daha düşük kapasite ile çalışarak "Kısa Çalışma" yapılmasına karar verildiğini, konu ile ilgili "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerekli başvurular yapıldığını ve 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle(30.06.2020 tarihine kadar) kısa çalışma modeline geçtiğimizi bildirmiştik.
Ancak, yurtdışına yönelik Haziran ve Temmuz 2020 terminli siparişlerimizin yetiştirilebilmesi için tam zamanlı çalışmaya geçme kararı alınmıştır. Tüm bölümlerimiz için kısa çalışma ödeneğinden çıkmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlara başvurular yapılmış olup 11 Mayıs 2020 (bugün) tarihi itibari ile kısa çalışma ödeneğinden çıkılmıştır.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843911
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,0765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
18:05388,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 388,19
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7696
|8,8136
|% 0,07
|
|Frank
|7,2692
|7,3130
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8799
|1,8894
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,30
|
|Altın Gr.
|388
|389
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.547
|-22,00
|
|Tam
|2.557
|2.613
|-22,60
|
|Yarım
|1.248
|1.277
|-11,10
|
|Çeyrek
|622
|639
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,52
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,41
|30,41
|-0,56
|
Seans Raporu
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