***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle daha düşük kapasite ile çalışarak "Kısa Çalışma" yapılmasına karar verildiğini, konu ile ilgili "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerekli başvurular yapıldığını ve 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle(30.06.2020 tarihine kadar) kısa çalışma modeline geçtiğimizi bildirmiştik.Ancak, yurtdışına yönelik Haziran ve Temmuz 2020 terminli siparişlerimizin yetiştirilebilmesi için tam zamanlı çalışmaya geçme kararı alınmıştır. Tüm bölümlerimiz için kısa çalışma ödeneğinden çıkmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlara başvurular yapılmış olup 11 Mayıs 2020 (bugün) tarihi itibari ile kısa çalışma ödeneğinden çıkılmıştır.Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843911BIST