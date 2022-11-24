***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2022 21:43
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız 19.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan mevzuat kapsamında, 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 300 MWm / 300 MWe gücünde üç Rüzgar Enerjisi Üretim Santrali (RES) ile 50 MWm / 50 MWe gücünde bir Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik toplam 350 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisleri kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur. Enerji Grubumuz toplam 92.5 MW Kurulu güçte 5 enerji santralı ile yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan elektrik üretimine devam etmektedir. Akça RES tesisimizin 14,4 MW kapasite artışı yatırımının 2023 yılı son çeyreğinde işletmeye geçmesi ile toplam kurulu gücümüz 106,9 MW mertebesine yükselecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081932
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
|
|Önceki Kapanış
|: 4.854
|
4.940
En Düşük
4.794
18:0518,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 84,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 85,4100
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0347
|Açılış
|: 10,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1100
|
19,4694
En Düşük
19,3406
18:0512,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,00
|Açılış
|: 12,89
|
|Önceki Kapanış
|: 12,89
|
12,99
En Düşük
12,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6286
|18,6314
|% 0,06
|
|Euro
|19,3808
|19,3984
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5017
|22,6145
|% 0,48
|
|Frank
|19,6678
|19,7863
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,21
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.035
|7.107
|1,00
|
|Yarım
|3.423
|3.475
|1,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.737
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
-
17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
-
17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
-
17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem