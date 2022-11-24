***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız 19.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan mevzuat kapsamında, 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 300 MWm / 300 MWe gücünde üç Rüzgar Enerjisi Üretim Santrali (RES) ile 50 MWm / 50 MWe gücünde bir Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik toplam 350 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisleri kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur. Enerji Grubumuz toplam 92.5 MW Kurulu güçte 5 enerji santralı ile yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan elektrik üretimine devam etmektedir. Akça RES tesisimizin 14,4 MW kapasite artışı yatırımının 2023 yılı son çeyreğinde işletmeye geçmesi ile toplam kurulu gücümüz 106,9 MW mertebesine yükselecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081932BIST