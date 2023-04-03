***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2023 16:28
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2020-24.09.2020-28.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.09.2020 tarihinde KAP'ta yaptığımız özel durum açıklamasında İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan 9.067,73 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi ile "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu Sözleşme kapsamında inşa edilerek paylaşıma konu edilecek 24.181 m² satılabilir brüt alanın 11.389 m² lik (%47,1) kısmı Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 12.792 %52,9) kısmı da Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi'ne ait olacaktır. m² lik (
Projenin, 2024 yılının Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. İşbu açıklama II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131178
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0273
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1481
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.228,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 13,79
|Açılış
|: 1.228,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1947
|19,2037
|% 0,15
|
|Euro
|21,2600
|21,2700
|% 1,00
|
|Sterlin
|23,7321
|23,8511
|% 0,66
|
|Frank
|20,9503
|21,0765
|% 0,40
|
|Riyal
|5,1044
|5,1300
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|17,95
|
|Altın Gr.
|1.228
|1.228
|13,74
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.314
|8.417
|99,00
|
|Yarım
|4.076
|4.119
|49,00
|
|Çeyrek
|2.038
|2.059
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|4,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
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17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
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17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
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17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem