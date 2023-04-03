***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2020-24.09.2020-28.12.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.09.2020 tarihinde KAP'ta yaptığımız özel durum açıklamasında İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan 9.067,73 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi ile "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu Sözleşme kapsamında inşa edilerek paylaşıma konu edilecek 24.181 m² satılabilir brüt alanın 11.389 m² lik (%47,1) kısmı Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 12.792 %52,9) kısmı da Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi'ne ait olacaktır. m² lik (Projenin, 2024 yılının Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. İşbu açıklama II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131178BIST