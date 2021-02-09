***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
09.02.2021 18:06
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortağımız Akça Holding A.Ş.'nin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru hakkındaki açıklaması ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908654
BIST
18:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
18:057,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
18:058,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0411
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
18:05417,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,21
|Açılış
|: 417,66
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|60,50
|130.836.147
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.452.779
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.377.585
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|44.819.411
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|19.832.180
|% 9,99
|
|TACTR
|37,90
|3.881.120
|% -9,98
|
|NIBAS
|30,14
|53.096.315
|% -9,49
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|PKENT
|1.811,90
|1.051.674
|% -8,95
|
|ATSYH
|6,40
|805.680
|% -8,18
|
|KOZAL
|137,50
|5.077.442.300
|% 2,31
|
|GARAN
|10,20
|2.463.618.201
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
|
|SISE
|7,76
|1.460.925.831
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,96
|1.083.753.444
|% 1,37
|
|TSKB
|1,81
|560.911.970
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,54
|1.072.735.255
|% -3,28
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0722
|7,0788
|% 0,08
|
|Euro
|8,5624
|8,5684
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,7333
|9,7821
|% 0,38
|
|Frank
|7,8918
|7,9394
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8808
|1,8902
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|7,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|0,42
|