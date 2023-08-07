Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.08.2023 18:34
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesinin Onaylanmasına İlişkin SPK Başvurusu ve Belirlenen Pay Satış Fiyatı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 277.292.576,42

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 0 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 Nâma
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 27.292.576,42 10,92139 B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 250.000.000 27.292.576,420 10,91703

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akça Holding A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
İlgi: 04.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 04.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1 TL nominal değerli pay için 9,16 TL olarak belirlenmiş olup, sermaye artırımı sonucunda çıkarılmış sermaye 250.000.000,00.-TL'den 277.292.576,42.-TL'ye çıkacaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.08.2023 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181667


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.470
Değişim :  0,94% |  69,53
Açılış :  7.435  
Önceki Kapanış :  7.401  
En Düşük
7.399 En Yüksek
7.494
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 28,60 26.766.999 % 10,00  
KONKA 55,55 332.012.726 % 10,00  
TSPOR 6,16 502.003.544 % 10,00  
ZPT10 53,02 433.404 % 10,00  
ISKUR 1.100.000,00 2.100.000 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0003 27,0065 % 0,34  
Euro 29,7236 29,7307 % 0,22  
Sterlin 34,3859 34,5584 % 0,50  
Frank 30,7698 30,9552 % 0,14  
Riyal 7,1765 7,2125 % 0,33  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -8,10  
Altın Gr. 1.679 1.680 -1,79  
Cumhuriyet 11.276 11.447 28,00  
Tam 11.037 11.135 31,00  
Yarım 5.523 5.593 15,00  
Çeyrek 2.761 2.797 8,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,16 -0,48  
Gümüş Gr. 20,07 20,10 -0,37  
B. Petrol 85,55 85,55 -0,69  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru