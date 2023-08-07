***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesinin Onaylanmasına İlişkin SPK Başvurusu ve Belirlenen Pay Satış Fiyatı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 277.292.576,42Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 0 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 NâmaB Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 27.292.576,42 10,92139 B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 250.000.000 27.292.576,420 10,91703Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akça Holding A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 17.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalarİlgi: 04.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 04.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1 TL nominal değerli pay için 9,16 TL olarak belirlenmiş olup, sermaye artırımı sonucunda çıkarılmış sermaye 250.000.000,00.-TL'den 277.292.576,42.-TL'ye çıkacaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.08.2023 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181667BIST