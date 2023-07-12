***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.07.2023 17:06
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
15.05.2023 tarihinde Kamuya duyurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekteki şekilde revize edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170983
BIST
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17:196.391
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 28,26
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1926,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0533
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1929,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,3117
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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29,0532
En Düşük
28,3967
17:191.644,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 21,95
|Açılış
|: 1.644,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,37
|67.505.878
|% 9,98
|
|KTLEV
|20,38
|223.810.960
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.615.817
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.186.675.237
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|271.251.114
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,04
|7.188.544.895
|% 3,08
|
|ISCTR
|14,96
|6.634.444.255
|% 3,03
|
|AKBNK
|23,32
|5.993.029.619
|% 6,58
|
|THYAO
|213,10
|5.697.196.479
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.780.933.651
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.780.933.651
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,04
|7.188.544.895
|% 3,08
|
|ISCTR
|14,96
|6.634.444.255
|% 3,03
|
|SKBNK
|3,03
|980.216.063
|% 1,68
|
|AKBNK
|23,32
|5.993.029.619
|% 6,58
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1414
|26,1467
|% 0,20
|
|Euro
|29,0389
|29,0483
|% 1,08
|
|Sterlin
|33,8576
|34,0274
|% 0,58
|
|Frank
|29,9772
|30,1578
|% 1,37
|
|Riyal
|6,9488
|6,9836
|% 0,12
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|23,76
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|20,47
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.584
|10.789
|129,00
|
|Yarım
|5.292
|5.420
|65,00
|
|Çeyrek
|2.654
|2.710
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,12
|0,69
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,79
|