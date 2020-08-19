***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.08.2020 20:00
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2020
Karar Sayısı
18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 19/08/2020 KARAR SAYISI : 2020/18 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" çerçevesinde hazırlanan sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda a)Tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin konsolide aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Işınsu KESTELLİ Hüseyin SOYGÜR Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Ali ATLAMAZ Abdülkadir UYGUN Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870159
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|TLMAN
|15,84
|8.532.778
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|
|POLTK
|176,00
|359.835
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.483
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.095.131
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|603.087
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
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|
|EKGYO
|2,06
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|% 6,19
|
|SISE
|6,27
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|
|GARAN
|7,28
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|
|RTALB
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|
|EKGYO
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|
|SISE
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|1.486.124.988
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|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 9,96
|
|PETKM
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|848.309.190
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|
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|Satış
|%
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|Satış
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|1.945
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|Altın Gr.
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|456
|-18,67
|
|Cumhuriyet
|3.104
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|-50,00
|
|Tam
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|3.161
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|
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|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
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|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
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|26,96
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,27
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