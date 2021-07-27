***MNDRS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***MNDRS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [MNDRS]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Kuruluşumuza yapılan başvuruya istinaden 249.900.000 TL nominal değerde kaydi hamiline paylar (ISIN Kod: TRAMNDRS91B0), 27.07.2021 tarihinde kaydi nama paya dönüştürülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952004BIST