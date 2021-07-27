***MNDRS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
27.07.2021 14:54
***MNDRS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Kuruluşumuza yapılan başvuruya istinaden 249.900.000 TL nominal değerde kaydi hamiline paylar (ISIN Kod: TRAMNDRS91B0), 27.07.2021 tarihinde kaydi nama paya dönüştürülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952004
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5798
En Düşük
8,5341
18:0510,1332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
18:05496,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 496,58
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.138
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.076.718
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.979.346
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.514.983
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.264.434
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.605.860
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.579.418
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.462.200
|% -5,72
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|ANHYT
|9,22
|63.456.167
|% -5,24
|
|GARAN
|8,20
|688.140.704
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|671.627.487
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|591.739.197
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|584.792.055
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|551.201.772
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|336.769.748
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|584.792.055
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|235.985.147
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|340.302.340
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|688.140.704
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5766
|8,5798
|% 0,24
|
|Euro
|10,1277
|10,1332
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,8522
|11,9116
|% 0,07
|
|Frank
|9,3430
|9,3993
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2798
|2,2913
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|1,68
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,07
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
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17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
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17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem