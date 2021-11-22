***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
22.11.2021 18:29
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [MOBTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/11/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
208.000.000
Baz Fiyat (TL)
1,6
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/11/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
18-19/11/2021
Açıklamalar
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 208.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 1.025.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 25/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,60 TL/pay baz fiyat, "MOBTL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979022
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,3177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0661
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,3387
En Düşük
10,9592
18:0512,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0377
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7656
En Düşük
12,3613
18:05662,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -6,21
|Açılış
|: 662,04
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3037
|11,3177
|% 0,59
|
|Euro
|12,7309
|12,7454
|% 0,30
|
|Sterlin
|15,1237
|15,1995
|% 0,29
|
|Frank
|12,1054
|12,1783
|% 0,30
|
|Riyal
|3,0096
|3,0247
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-25,53
|
|Altın Gr.
|662
|662
|-6,21
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,93
|8,94
|0,05
|
|B. Petrol
|79,82
|79,82
|0,93
|