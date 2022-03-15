***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2022 10:16
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010497
BIST
10:012.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,05
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.093
En Düşük
2.087
10:0114,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0148
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8454
En Düşük
14,7660
10:0116,2688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0805
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3257
En Düşük
16,1706
10:01917,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,30
|Açılış
|: 917,62
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AYEN
|9,73
|2.027.430
|% 7,16
|
|GZNMI
|24,06
|5.420.862
|% 6,84
|
|MAVI
|67,40
|3.602.193
|% 3,93
|
|GSRAY
|3,10
|1.091.163
|% 3,68
|
|CLEBI
|219,80
|3.517.679
|% 3,39
|
|KRSTL
|5,81
|10.411.492
|% -6,14
|
|DAGHL
|13,09
|3.099.581
|% -4,45
|
|KRVGD
|9,48
|1.291.394
|% -3,95
|
|EUYO
|3,08
|2.894.087
|% -2,22
|
|AVOD
|1,80
|59.447
|% -2,17
|
|ISGYO
|7,84
|114.619.444
|% 0,00
|
|VAKKO
|11,14
|97.401.315
|% 0,00
|
|INVES
|28,08
|68.213.261
|% -0,21
|
|VESBE
|7,16
|66.312.292
|% 0,00
|
|ISMEN
|18,31
|57.895.030
|% 0,00
|
|METRO
|1,25
|26.863.489
|% -0,79
|
|ISGYO
|7,84
|114.619.444
|% 0,00
|
|MEPET
|2,62
|26.815.447
|% 3,15
|
|VESBE
|7,16
|66.312.292
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,94
|17.068.085
|% 0,52
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7908
|14,8039
|% 0,16
|
|Euro
|16,2363
|16,2725
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,2484
|19,3449
|% 0,39
|
|Frank
|15,6821
|15,7766
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9371
|3,9568
|% 0,15
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-20,98
|
|Altın Gr.
|918
|919
|-9,28
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,31
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866