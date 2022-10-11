***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2022 10:16
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070650
BIST
15:083.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 11,51
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
15:0818,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:0818,0805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0511
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:08998,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,84
|Açılış
|: 998,53
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ERCB
|46,72
|48.305.377
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.646.873
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.497.408
|% 9,84
|
|PINSU
|5,53
|17.887.510
|% 9,50
|
|MARTI
|4,05
|92.638.586
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.999.223
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.238.311
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|199.405.911
|% -6,97
|
|THYAO
|86,05
|2.962.950.686
|% -0,12
|
|PETKM
|14,98
|2.154.531.101
|% 2,88
|
|SASA
|86,40
|2.088.970.750
|% 0,76
|
|ASELS
|32,64
|1.538.850.763
|% -0,43
|
|EKGYO
|4,33
|1.240.312.089
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,33
|1.240.312.089
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,73
|262.271.815
|% 1,17
|
|PETKM
|14,98
|2.154.531.101
|% 2,88
|
|ODAS
|7,88
|967.454.765
|% 4,65
|
|YKBNK
|8,17
|963.529.565
|% 1,49
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5793
|18,5880
|% 0,06
|
|Euro
|18,0739
|18,0860
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,5288
|20,6317
|% 0,23
|
|Frank
|18,5892
|18,7012
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,05
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,84
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-29,00
|
|Tam
|6.720
|6.771
|-10,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.656
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|-1,25
|
Seans Raporu
15:06
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15:22MSGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 748 adet işlem
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15:21PINSU
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 382 adet işlem
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15:20XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 34, 664.00 milyon TL de
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15:20IHAAS
Yüzde 9.18 oranında artışla 69.55 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 180 adet işlem
-
15:18YAPRK
Yüzde 5.28 oranında artışla 36.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 487, 381 adet işlem