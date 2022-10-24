***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 17:26
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073642
BIST
17:193.994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 59,72
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:1918,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:1918,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0602
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:19985,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,30
|Açılış
|: 985,17
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KIMMR
|8,80
|6.548.042
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.330.521
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|370.212.212
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.553.824
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|249.261.918
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|900.639.916
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,10
|1.346.166.939
|% -9,91
|
|BTCIM
|44,16
|80.850.995
|% -7,03
|
|THYAO
|99,70
|6.996.018.215
|% 1,79
|
|EREGL
|30,62
|3.477.029.258
|% 3,66
|
|SISE
|32,78
|2.804.822.801
|% 2,44
|
|KRDMD
|12,64
|2.566.153.291
|% 2,60
|
|SASA
|101,10
|2.484.772.445
|% 8,53
|
|EKGYO
|4,67
|1.791.863.818
|% 0,65
|
|YKBNK
|9,55
|2.003.805.643
|% 0,74
|
|KRDMD
|12,64
|2.566.153.291
|% 2,60
|
|ODAS
|7,63
|1.421.400.189
|% -3,78
|
|SKBNK
|1,99
|356.363.651
|% 1,53
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6103
|% 0,16
|
|Euro
|18,3769
|18,3907
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9561
|21,0612
|% 0,08
|
|Frank
|18,5384
|18,6501
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,09
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,69
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.671
|6.775
|66,00
|
|Yarım
|3.251
|3.308
|28,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,12
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,41
|91,41
|0,07
|