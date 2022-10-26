***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 12:29
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074272
BIST
12:143.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 13,05
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.986
12:1418,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:1418,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1134
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:141.000,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 12,12
|Açılış
|: 1.000,90
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TUREX
|16,07
|28.178.233
|% 9,99
|
|GOLTS
|107,20
|53.418.523
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.974.856
|% 9,94
|
|CRFSA
|60,95
|99.343.642
|% 9,92
|
|DERHL
|7,24
|115.347.264
|% 9,53
|
|AGYO
|7,53
|36.967.624
|% -9,93
|
|ACSEL
|57,95
|46.390.454
|% -6,53
|
|ALKA
|37,06
|147.658.396
|% -6,18
|
|HATEK
|8,35
|5.313.672
|% -5,11
|
|UFUK
|64,30
|2.085.193
|% -4,95
|
|THYAO
|100,50
|2.330.389.508
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,79
|1.305.908.299
|% 1,74
|
|SISE
|33,70
|970.302.618
|% -0,35
|
|SASA
|105,10
|912.514.645
|% 0,10
|
|TUPRS
|371,20
|852.901.509
|% -0,88
|
|TSKB
|3,19
|633.829.474
|% 0,31
|
|SKBNK
|2,14
|407.858.751
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,56
|564.415.266
|% 0,66
|
|ISGYO
|8,94
|837.219.707
|% 1,48
|
|AKBNK
|15,79
|1.305.908.299
|% 1,74
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6078
|18,6134
|% 0,06
|
|Euro
|18,6570
|18,6642
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,5246
|21,6325
|% 1,16
|
|Frank
|18,7819
|18,8951
|% 0,81
|
|Riyal
|4,9344
|4,9592
|% 0,01
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|19,75
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|12,69
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.798
|48,00
|
|Tam
|6.723
|6.799
|41,00
|
|Yarım
|3.276
|3.324
|23,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.664
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,75
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,24
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|0,16
|