***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 17:47
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087218
BIST
17:315.194
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -61,88
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:3118,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:3119,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0517
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:311.084,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,58
|Açılış
|: 1.084,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:31
|BRYAT
|1.313,40
|295.337.006
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|491.125.990
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.805.628
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|497.417
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.594.715
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,04
|110.217.099
|% -7,94
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|39.132.420
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,87
|15.055.298.591
|% 0,27
|
|ASELS
|57,65
|7.976.637.627
|% -2,86
|
|THYAO
|140,30
|7.758.329.789
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,73
|5.860.408.950
|% 1,55
|
|VAKBN
|11,12
|5.650.221.585
|% 5,40
|
|KRDMD
|18,87
|15.055.298.591
|% 0,27
|
|EKGYO
|8,11
|5.148.772.452
|% 2,53
|
|SKBNK
|2,80
|1.696.043.504
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,12
|5.650.221.585
|% 5,40
|
|YKBNK
|11,61
|4.967.240.153
|% 0,52
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6410
|18,6452
|% 0,01
|
|Euro
|19,8514
|19,8671
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,9852
|23,1005
|% 0,05
|
|Frank
|20,0205
|20,1411
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% -0,02
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,07
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:45SASA
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 113.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 021, 187 adet işlem
-
17:44GLRYH
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 942, 921 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -90, 14 kaybederek (% -1.60 ) 5, 559
-
17:43XU100
Endeks 5, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 24 altında . İşlem hacmi 141, 544.00 milyon TL de
-
17:43USAK
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 257, 068 adet işlem