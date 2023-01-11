***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 11:51
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100013
BIST
11:414.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -19,18
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:4118,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:4120,1683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0066
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:411.137,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.137,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SDTTR
|56,65
|4.337.747
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.127.312
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.388.076
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,26
|76.033.598
|% 7,22
|
|POLTK
|1.737,60
|18.404.453
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|42.964.980
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|GOZDE
|21,22
|215.123.989
|% -9,32
|
|KATMR
|2,12
|249.154.024
|% -8,62
|
|THYAO
|131,30
|3.729.381.309
|% 0,08
|
|ASELS
|57,20
|2.081.665.326
|% -1,63
|
|EREGL
|38,18
|2.026.767.270
|% 0,85
|
|TUPRS
|483,10
|1.503.747.467
|% 1,64
|
|KRDMD
|18,05
|1.491.395.147
|% -0,50
|
|ODAS
|9,01
|367.670.782
|% 1,01
|
|IHLGM
|1,09
|23.933.590
|% -1,80
|
|PRDGS
|7,24
|70.189.350
|% 4,78
|
|HLGYO
|4,94
|46.941.413
|% -2,37
|
|ENJSA
|31,00
|264.504.265
|% -0,83
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7832
|18,7867
|% 0,07
|
|Euro
|20,1667
|20,1737
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,7550
|22,8692
|% 0,04
|
|Frank
|20,2812
|20,4034
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,92
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,38
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.685
|7.747
|12,00
|
|Yarım
|3.733
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,19
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-0,24
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54OZKGY
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 468 adet işlem
-
11:54OZKGY
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 468 adet işlem
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 92 kaybederek (% -0.09 ) 4, 415
-
11:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, ULUFA, SDTTR, ONCSM
-
11:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, FLAP, POLTK