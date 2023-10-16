***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 14:33
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206760
BIST
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16:167.996
En Düşük
|Değişim
|: -1,45%
|| -117,67
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:1627,8840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1198
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:1629,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2039
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:161.719,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.719,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:16
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|ISATR
|805.255,00
|805.255
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,96
|117.626.004
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|AVGYO
|7,06
|38.207.010
|% -9,25
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|HATSN
|65,40
|244.452.294
|% -9,04
|
|THYAO
|222,50
|5.192.437.997
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,90
|5.056.725.802
|% 2,05
|
|BRSAN
|915,80
|4.118.394.593
|% -7,81
|
|TUPRS
|141,10
|4.001.159.144
|% -3,69
|
|KOZAA
|71,85
|3.282.186.999
|% 5,51
|
|EKGYO
|7,49
|1.782.567.367
|% -1,96
|
|ZOREN
|6,24
|1.379.522.798
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,90
|5.056.725.802
|% 2,05
|
|QUAGR
|6,34
|1.015.087.431
|% -5,65
|
|ODAS
|12,87
|1.811.939.626
|% -3,96
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8742
|27,8840
|% 0,43
|
|Euro
|29,4002
|29,4094
|% 0,70
|
|Sterlin
|33,8515
|34,0213
|% 0,72
|
|Frank
|30,7946
|30,9802
|% 0,49
|
|Riyal
|7,4092
|7,4464
|% 0,41
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-14,43
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,16
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.584
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|