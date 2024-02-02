***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2024 13:16
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246397
BIST
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14:328.721
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 75,10
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
14:3230,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1215
|Açılış
|: 30,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
14:3233,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1197
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
14:322.012,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,04
|Açılış
|: 2.012,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler14:32
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|699.483.648
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|EKOS
|62,95
|1.328.961.037
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|74.604.881
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|OTTO
|301,00
|909.238
|% -7,38
|
|VRGYO
|37,04
|261.849.229
|% -7,17
|
|THYAO
|280,50
|10.599.177.634
|% 2,19
|
|SAHOL
|78,45
|4.635.301.984
|% 6,88
|
|EREGL
|43,80
|2.991.130.392
|% 0,18
|
|CATES
|84,50
|2.795.082.576
|% -2,99
|
|AKBNK
|40,14
|2.679.842.247
|% 0,15
|
|ZOREN
|4,78
|765.241.662
|% 1,27
|
|AKFGY
|2,17
|287.298.368
|% 3,83
|
|EKGYO
|10,13
|1.197.111.114
|% -1,07
|
|YKBNK
|22,50
|2.347.349.965
|% 0,63
|
|PETKM
|22,40
|1.768.321.079
|% 0,09
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4504
|30,4551
|% 0,40
|
|Euro
|33,1668
|33,1772
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7426
|38,9369
|% 0,49
|
|Frank
|35,4506
|35,6641
|% 0,65
|
|Riyal
|8,1020
|8,1426
|% 0,41
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|924,52
|927,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,82
|984,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,04
|79,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,54
|2.055,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:32
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