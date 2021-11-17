***MOBTL* *EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
17.11.2021 15:16
***MOBTL******EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978295
BIST
16:261.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:2610,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,2244
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
16:2611,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,2485
|Açılış
|: 11,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
16:26630,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 16,70
|Açılış
|: 630,41
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:24
|PRKAB
|40,70
|285.176.069
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.488
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|349.851.926
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.518.256
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,28
|77.023.606
|% -6,14
|
|DOGUB
|3,06
|1.075.096
|% -5,26
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|ELITE
|18,77
|201.483.265
|% -4,82
|
|PETKM
|7,72
|2.662.757.950
|% -2,65
|
|GARAN
|11,96
|2.081.969.068
|% -0,91
|
|SISE
|10,31
|1.502.192.888
|% 3,51
|
|KRDMD
|7,62
|1.066.673.499
|% 1,46
|
|THYAO
|17,88
|876.487.882
|% 1,25
|
|PETKM
|7,72
|2.662.757.950
|% -2,65
|
|ADESE
|1,06
|285.245.153
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,32
|855.674.436
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|454.253.608
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|308.498.157
|% 1,94
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5367
|10,5443
|% 2,21
|
|Euro
|11,9241
|11,9352
|% 2,18
|
|Sterlin
|14,1000
|14,1707
|% 2,13
|
|Frank
|11,2432
|11,3109
|% 1,84
|
|Riyal
|2,7929
|2,8069
|% 1,85
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|13,76
|
|Altın Gr.
|627
|627
|13,66
|
|Cumhuriyet
|4.157
|4.219
|86,00
|
|Tam
|4.134
|4.238
|84,78
|
|Yarım
|1.998
|2.050
|41,01
|
|Çeyrek
|1.002
|1.025
|20,51
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,45
|8,46
|0,22
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|-0,68
|