***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.11.2021 17:46
***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MOBTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Beyanı, Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Beyanı, Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş. Tarafından, İlişkili Taraflar Aracılığıyla Şirketin Ana Faaliyetini Oluşturan Hususlarda Faaliyet Gösterilmemesi Hakkında Alınan Yönetim Kurulu Kararı, Faaliyet Rekabeti Yapılmayacağına Dair Aydın Mıstaçoğlu Tarafından Verilen Taahhütname ve Aydın Mıstaçoğlu Tarafından Verilen Gayrimenkullere İlişkin Gelir Taahhütnamesi ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.mobiltel.com.tr/yatirimci-iliskileri/ sitesinden de erişilebilir.
Gayrimenkul değerleme raporları dosya boyutlarının büyüklüğü sebebiyle işbu açıklamanın ekinde yüklenememiş olup, ş
irketin
https://www.mobiltel.com.tr/yatirimci-iliskileri/
sitesinden erişilebilir
.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977454
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0734
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9973
En Düşük
9,8824
18:0511,4398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0894
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4451
En Düşük
11,3199
18:05596,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,36
|Açılış
|: 596,62
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
598,34
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9785
|9,9871
|% 0,85
|
|Euro
|11,4208
|11,4363
|% 0,76
|
|Sterlin
|13,3335
|13,4004
|% 1,03
|
|Frank
|10,7861
|10,8511
|% 0,77
|
|Riyal
|2,6523
|2,6657
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|0,02
|
|Altın Gr.
|598
|598
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|0,07
|
|B. Petrol
|82,34
|82,34
|-0,53
|