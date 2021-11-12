***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [MOBTL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Beyanı, Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Beyanı, Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş. Tarafından, İlişkili Taraflar Aracılığıyla Şirketin Ana Faaliyetini Oluşturan Hususlarda Faaliyet Gösterilmemesi Hakkında Alınan Yönetim Kurulu Kararı, Faaliyet Rekabeti Yapılmayacağına Dair Aydın Mıstaçoğlu Tarafından Verilen Taahhütname ve Aydın Mıstaçoğlu Tarafından Verilen Gayrimenkullere İlişkin Gelir Taahhütnamesi ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.mobiltel.com.tr/yatirimci-iliskileri/ sitesinden de erişilebilir.Gayrimenkul değerleme raporları dosya boyutlarının büyüklüğü sebebiyle işbu açıklamanın ekinde yüklenememiş olup, şirketinhttps://www.mobiltel.com.tr/yatirimci-iliskileri/sitesinden erişilebilirSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977454BIST