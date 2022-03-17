***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2022 09:58
***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MOBTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Mıstaçoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010989
BIST
11:202.125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 36,27
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:2014,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0643
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:2016,2716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1211
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:20914,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,00
|Açılış
|: 914,83
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:18
|YEOTK
|62,75
|7.225.412
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.659.506
|% 9,33
|
|RTALB
|17,13
|34.760.921
|% 5,81
|
|GZNMI
|26,60
|46.179.033
|% 5,47
|
|AYEN
|11,54
|50.616.585
|% 5,20
|
|PKENT
|393,30
|43.776.967
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.221.669
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,99
|1.252.181.284
|% 4,17
|
|EREGL
|35,80
|1.230.831.866
|% 4,43
|
|THYAO
|28,00
|901.031.694
|% 1,08
|
|GARAN
|11,93
|699.471.910
|% 0,59
|
|FROTO
|297,10
|513.673.285
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,26
|213.729.489
|% 1,35
|
|KRDMD
|14,99
|1.252.181.284
|% 4,17
|
|YKBNK
|3,87
|244.438.229
|% 1,84
|
|CEMAS
|1,14
|72.377.964
|% 2,70
|
|GARAN
|11,93
|699.471.910
|% 0,59
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6697
|14,6851
|% 0,48
|
|Euro
|16,2327
|16,2687
|% 0,73
|
|Sterlin
|19,2877
|19,3844
|% 0,74
|
|Frank
|15,5410
|15,6346
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9013
|3,9209
|% 0,52
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|9,63
|
|Altın Gr.
|914
|914
|9,42
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,79
|