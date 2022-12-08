***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
08.12.2022 21:11
***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) pay piyasasında pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 09.12.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad- Soyad
MKK Sicil No
SALİH EMRE ÜREGEN 24161316
SERKAN UZUN 33970910
HALİL UZUN 12912067
Karar 2022/68 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086224
BIST
18:054.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 28,88
|Açılış
|: 4.823
|
|Önceki Kapanış
|: 4.827
|
4.859
En Düşük
4.711
18:0518,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7480
|
18,6521
En Düşük
18,6316
18:0519,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,7008
En Düşük
19,6736
18:051.072,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.072,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,85
|
1.072,71
En Düşük
1.071,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,84
|96.781.991
|% 10,00
|
|SNICA
|38,28
|806.396.503
|% 10,00
|
|KOZAL
|396,50
|2.028.974.538
|% 9,99
|
|KUYAS
|21,46
|183.036.319
|% 9,99
|
|OZSUB
|16,42
|42.258.397
|% 9,98
|
|VBTYZ
|60,75
|8.026.472
|% -10,00
|
|EMNIS
|64,35
|3.585.010
|% -10,00
|
|GLCVY
|33,04
|308.827.315
|% -9,97
|
|BALAT
|14,50
|2.412.363
|% -9,38
|
|KRDMB
|14,40
|361.775.008
|% -7,87
|
|THYAO
|135,80
|9.586.996.575
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|ASELS
|51,60
|5.880.376.537
|% 4,50
|
|TUPRS
|437,00
|5.583.697.906
|% -5,00
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|EKGYO
|7,21
|4.479.342.087
|% 4,19
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|ISCTR
|10,05
|2.811.482.810
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,57
|703.242.805
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6298
|18,6441
|% 0,03
|
|Euro
|19,6685
|19,6933
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,7417
|22,8557
|% -0,00
|
|Frank
|19,8365
|19,9560
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,27
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|40,00
|
|Tam
|7.210
|7.265
|0,00
|
|Yarım
|3.492
|3.552
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 7.50 oranında artışla 30.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 929 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 84 artarak (% 0.04 ) 4, 225
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, UZERB, OZSUB, KOZAL, SMRTG, KOZAA, YESIL, VKING, SNICA, KUYAS
-
17:58
YESIL, ZEDUR, INDES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALCAR, PINSU, PENTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında