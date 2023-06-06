***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.06.2023 16:21
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023 , 24.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.05.2023
Tescil Tarihi
05.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.06.2023 - 10845
Açıklamalar
Şirketimizin 24/05/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak finansal tablo ve raporları denetlemek ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 05.06.2023 tarih ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiştir..
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156469
BIST
17:345.369
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,46
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3421,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2449
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3423,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,2249
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:341.354,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,33
|Açılış
|: 1.354,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KLGYO
|2,86
|515.501.968
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|174.383.649
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.351.485
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|287.551.575
|% 9,96
|
|KLRHO
|15,93
|223.677.238
|% 9,95
|
|IMASM
|21,80
|695.776.094
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.141.176
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|70.086.198
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,67
|71.140.265
|% -8,93
|
|OZRDN
|14,98
|24.491.617
|% -7,93
|
|THYAO
|163,60
|8.267.512.595
|% -0,55
|
|SASA
|65,70
|6.240.168.102
|% 2,98
|
|KCHOL
|94,10
|4.762.554.182
|% 0,32
|
|ASELS
|52,85
|4.518.351.021
|% 3,42
|
|EREGL
|35,04
|3.328.651.728
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,48
|2.211.548.025
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,67
|2.852.868.628
|% 0,32
|
|YKBNK
|11,89
|2.551.126.870
|% -1,49
|
|KLGYO
|2,86
|515.501.968
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,83
|3.312.188.679
|% -1,87
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4951
|21,5018
|% 1,15
|
|Euro
|23,0749
|23,1255
|% 0,98
|
|Sterlin
|26,5798
|26,7131
|% 0,87
|
|Frank
|23,5452
|23,6870
|% 0,79
|
|Riyal
|5,7142
|5,7428
|% 1,10
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.356
|1.356
|15,46
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.517
|4.610
|85,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.305
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,10
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,83
|