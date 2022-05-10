***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 847.000.000 -334.413.453 -519.975 37.882.378 7.852.641 -29.307.082 368.044.055 896.538.564 37.562.016 934.100.580Transferler2.633.819 365.410.236 -368.044.055Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-265.721 -25.747.848 18.749.267 -7.264.302 -532.232 -7.796.534Dönem Karı (Zararı)18.749.267 18.749.267 465.372 19.214.639Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-265.721 -25.747.848 -26.013.569 -997.604 -27.011.173Dönem Sonu Bakiyeler14 847.000.000 -334.413.453 -785.696 12.134.530 10.486.460 336.103.154 18.749.267 889.274.262 37.029.784 926.304.046Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -580.920 91.334.573 10.486.459 336.103.155 617.761.842 1.839.351.827 60.810.825 1.900.162.652Transferler2.776.377 614.985.465 -617.761.842Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.839 -47.699.608 64.268.826 16.549.379 -223.132 16.326.247Dönem Karı (Zararı)64.268.826 64.268.826 1.624.998 65.893.824Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.839 -47.699.608 -47.719.447 -1.848.130 -49.567.577Dönem Sonu Bakiyeler14 1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -600.759 43.634.965 13.262.836 951.088.620 64.268.826 1.855.901.206 60.587.693 1.916.488.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.293.081 -28.401.084Dönem Karı (Zararı)65.893.824 19.214.639Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.893.824 19.214.639Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.297.415 12.457.229Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 3.844.270 3.397.689Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.787.581 2.202.623Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 5.787.581 2.202.623Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler345.496 -318.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler265.432 -318.628Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler80.064Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.106.205 11.697.637Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -1.071.257 -1.373.996Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 20.177.462 13.071.633Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -18.786.137 -4.522.092İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.137.575 -57.865.926Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.330.702 -177.302.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -34.330.702 -177.302.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.566.403 -1.976.768İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.566.403 -1.976.768Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 2.682.552 -28.232.119Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 69.303.027 19.348.291Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-78.525.911 122.122.616İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -78.525.911 122.122.616Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.073.985 5.942.853İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)52.073.985 5.942.853Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 9.225.877 2.232.009Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.053.664 -26.194.058Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -4.760.583 -2.207.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.492.481 -6.797.102Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.031.805 -6.797.102Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -9.031.805 -6.797.102Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)539.324FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.897.966 13.014.211Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri257.447.199 248.249.091Kredilerden Nakit Girişleri257.447.199 248.249.091Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-260.238.960 -223.537.243Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-259.215.960 -223.454.242Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-1.023.000 -83.001Ödenen Faiz-20.177.462 -13.071.633Alınan Faiz1.071.257 1.373.996YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.902.634 -22.183.975Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-30.355.389 -26.129.073NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.452.755 -48.313.048DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 43.846.416 59.133.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 38.393.661 10.820.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 38.393.661 43.846.416Ticari Alacaklar765.900.288 737.357.167İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 1.357.344 289.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 764.542.944 737.067.203Diğer Alacaklar408.042 48.674İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar408.042 48.674Stoklar7 239.648.415 242.330.967Peşin Ödenmiş Giderler23.312.299 92.692.707İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 23.312.299 92.692.707Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25.448 25.413Diğer Dönen Varlıklar55.635.596 19.020.554ARA TOPLAM1.123.323.749 1.135.321.898Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar23.454 562.778TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.123.347.203 1.135.884.676DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar154.588 562.630İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar154.588 562.630Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.212.400.000 2.212.400.000Maddi Duran Varlıklar39.371.634 33.927.896Arazi ve Arsalar9 208 208Binalar9 8.698.927 8.810.286Tesis, Makine ve CihazlarTaşıtlar9 5.821.313 7.430.376Mobilya ve Demirbaşlar9 8.907.053 6.024.216Özel Maliyetler9 15.944.133 11.662.810Kullanım Hakkı Varlıkları3.018.654 2.209.936Maddi Olmayan Duran Varlıklar785.316 827.237Diğer Haklar10 785.316 827.237Peşin Ödenmiş Giderler90.475 13.094İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 90.475 13.094Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.606.028 346.936TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.257.426.695 2.250.287.729TOPLAM VARLIKLAR3.380.773.898 3.386.172.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar636.890.515 641.337.934İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar636.890.515 641.337.934Banka Kredileri12 636.890.515 641.337.934Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.715.338 105.282.551İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.715.338 105.282.551Banka Kredileri12 30.392.189 104.236.776Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.323.149 1.045.775Diğer Finansal Yükümlülükler3.313.389 396.322Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler12 3.313.389 396.322Ticari Borçlar208.631.228 287.157.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 0 5.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 208.631.228 287.151.745Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.236.496 2.888.693Diğer Borçlar83.809 79.380İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 83.809 79.380Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.835.951 17.610.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 26.835.951 17.610.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 7.481.529 4.707.330Kısa Vadeli Karşılıklar2.251.048 2.084.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.777.547 1.691.446Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 473.501 393.437Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.968.127 10.246.375İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.968.127 10.246.375ARA TOPLAM982.407.430 1.071.790.681TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER982.407.430 1.071.790.681UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar297.319.943 222.179.227İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar297.319.943 222.179.227Banka Kredileri12 286.927.344 213.321.166Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 10.392.599 8.858.061Uzun Vadeli Karşılıklar2.127.317 1.923.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.127.317 1.923.187Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 182.430.309 190.116.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER481.877.569 414.219.072TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.464.284.999 1.486.009.753ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.855.901.206 1.839.351.827Ödenmiş Sermaye14 1.025.000.000 1.025.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 93.660.171 93.660.171Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-334.413.453 -334.413.453Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.034.206 90.753.653Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-600.759 -580.920Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-600.759 -580.920Yabancı Para Çevrim Farkları43.634.965 91.334.573Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.262.836 10.486.459Yasal Yedekler13.262.836 10.486.459Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları951.088.620 336.103.155Net Dönem Karı veya Zararı64.268.826 617.761.842Kontrol Gücü Olmayan Paylar60.587.693 60.810.825TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.916.488.899 1.900.162.652TOPLAM KAYNAKLAR3.380.773.898 3.386.172.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 830.431.913 509.781.630Satışların Maliyeti16 -740.305.868 -471.124.256TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.126.045 38.657.374BRÜT KAR (ZARAR)90.126.045 38.657.374Genel Yönetim Giderleri-9.297.168 -3.265.966Pazarlama Giderleri-17.638.379 -8.392.493Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.138.541 51.542.014Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.822.469 -50.284.325ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)69.506.570 28.256.604Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)-3.292.678 -1.866.420FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.213.892 26.390.184Finansman Gelirleri17 1.071.257 1.373.996Finansman Giderleri17 -20.177.462 -13.071.633SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.107.687 14.692.547Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18.786.137 4.522.092Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -7.534.782 -2.207.026Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 26.320.919 6.729.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.893.824 19.214.639DÖNEM KARI (ZARARI)65.893.824 19.214.639Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.624.998 465.372Ana Ortaklık Payları64.268.826 18.749.267Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.839 -265.721Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.839 -265.721Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-19.839 -265.721Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-49.547.738 -26.745.452Yabancı Para Çevrim Farkları-49.547.738 -26.745.452Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-49.547.738 -26.745.452DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-49.567.577 -27.011.173TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.326.247 -7.796.534Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-223.132 -532.234Ana Ortaklık Payları16.549.379 -7.264.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028816BIST