***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 19:24
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 847.000.000 -334.413.453 -519.975 37.882.378 7.852.641 -29.307.082 368.044.055 896.538.564 37.562.016 934.100.580
Transferler
2.633.819 365.410.236 -368.044.055
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-265.721 -25.747.848 18.749.267 -7.264.302 -532.232 -7.796.534
Dönem Karı (Zararı)
18.749.267 18.749.267 465.372 19.214.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-265.721 -25.747.848 -26.013.569 -997.604 -27.011.173
Dönem Sonu Bakiyeler
14 847.000.000 -334.413.453 -785.696 12.134.530 10.486.460 336.103.154 18.749.267 889.274.262 37.029.784 926.304.046
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -580.920 91.334.573 10.486.459 336.103.155 617.761.842 1.839.351.827 60.810.825 1.900.162.652
Transferler
2.776.377 614.985.465 -617.761.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.839 -47.699.608 64.268.826 16.549.379 -223.132 16.326.247
Dönem Karı (Zararı)
64.268.826 64.268.826 1.624.998 65.893.824
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.839 -47.699.608 -47.719.447 -1.848.130 -49.567.577
Dönem Sonu Bakiyeler
14 1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -600.759 43.634.965 13.262.836 951.088.620 64.268.826 1.855.901.206 60.587.693 1.916.488.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.293.081 -28.401.084
Dönem Karı (Zararı)
65.893.824 19.214.639
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.893.824 19.214.639
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.297.415 12.457.229
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 3.844.270 3.397.689
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.787.581 2.202.623
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.787.581 2.202.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
345.496 -318.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
265.432 -318.628
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.064
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.106.205 11.697.637
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.071.257 -1.373.996
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 20.177.462 13.071.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -18.786.137 -4.522.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.137.575 -57.865.926
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.330.702 -177.302.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -34.330.702 -177.302.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.566.403 -1.976.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.566.403 -1.976.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.682.552 -28.232.119
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 69.303.027 19.348.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.525.911 122.122.616
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -78.525.911 122.122.616
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.073.985 5.942.853
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
52.073.985 5.942.853
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 9.225.877 2.232.009
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.053.664 -26.194.058
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -4.760.583 -2.207.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.492.481 -6.797.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.031.805 -6.797.102
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.031.805 -6.797.102
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
539.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.897.966 13.014.211
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.447.199 248.249.091
Kredilerden Nakit Girişleri
257.447.199 248.249.091
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.238.960 -223.537.243
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.215.960 -223.454.242
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-1.023.000 -83.001
Ödenen Faiz
-20.177.462 -13.071.633
Alınan Faiz
1.071.257 1.373.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.902.634 -22.183.975
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-30.355.389 -26.129.073
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.452.755 -48.313.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 43.846.416 59.133.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 38.393.661 10.820.369
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 38.393.661 43.846.416
Ticari Alacaklar
765.900.288 737.357.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 1.357.344 289.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 764.542.944 737.067.203
Diğer Alacaklar
408.042 48.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
408.042 48.674
Stoklar
7 239.648.415 242.330.967
Peşin Ödenmiş Giderler
23.312.299 92.692.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 23.312.299 92.692.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25.448 25.413
Diğer Dönen Varlıklar
55.635.596 19.020.554
ARA TOPLAM
1.123.323.749 1.135.321.898
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23.454 562.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.123.347.203 1.135.884.676
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
154.588 562.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
154.588 562.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.212.400.000 2.212.400.000
Maddi Duran Varlıklar
39.371.634 33.927.896
Arazi ve Arsalar
9 208 208
Binalar
9 8.698.927 8.810.286
Tesis, Makine ve Cihazlar
0
Taşıtlar
9 5.821.313 7.430.376
Mobilya ve Demirbaşlar
9 8.907.053 6.024.216
Özel Maliyetler
9 15.944.133 11.662.810
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.018.654 2.209.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
785.316 827.237
Diğer Haklar
10 785.316 827.237
Peşin Ödenmiş Giderler
90.475 13.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 90.475 13.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.606.028 346.936
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.257.426.695 2.250.287.729
TOPLAM VARLIKLAR
3.380.773.898 3.386.172.405
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
636.890.515 641.337.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
636.890.515 641.337.934
Banka Kredileri
12 636.890.515 641.337.934
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.715.338 105.282.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.715.338 105.282.551
Banka Kredileri
12 30.392.189 104.236.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.323.149 1.045.775
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.313.389 396.322
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
12 3.313.389 396.322
Ticari Borçlar
208.631.228 287.157.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 0 5.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 208.631.228 287.151.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.236.496 2.888.693
Diğer Borçlar
83.809 79.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 83.809 79.380
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.835.951 17.610.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 26.835.951 17.610.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 7.481.529 4.707.330
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.251.048 2.084.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.777.547 1.691.446
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 473.501 393.437
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.968.127 10.246.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.968.127 10.246.375
ARA TOPLAM
982.407.430 1.071.790.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
982.407.430 1.071.790.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
297.319.943 222.179.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
297.319.943 222.179.227
Banka Kredileri
12 286.927.344 213.321.166
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 10.392.599 8.858.061
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.127.317 1.923.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.127.317 1.923.187
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 182.430.309 190.116.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.877.569 414.219.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.464.284.999 1.486.009.753
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.855.901.206 1.839.351.827
Ödenmiş Sermaye
14 1.025.000.000 1.025.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 93.660.171 93.660.171
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-334.413.453 -334.413.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.034.206 90.753.653
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-600.759 -580.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-600.759 -580.920
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.634.965 91.334.573
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.262.836 10.486.459
Yasal Yedekler
13.262.836 10.486.459
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
951.088.620 336.103.155
Net Dönem Karı veya Zararı
64.268.826 617.761.842
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.587.693 60.810.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.916.488.899 1.900.162.652
TOPLAM KAYNAKLAR
3.380.773.898 3.386.172.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 830.431.913 509.781.630
Satışların Maliyeti
16 -740.305.868 -471.124.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.126.045 38.657.374
BRÜT KAR (ZARAR)
90.126.045 38.657.374
Genel Yönetim Giderleri
-9.297.168 -3.265.966
Pazarlama Giderleri
-17.638.379 -8.392.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.138.541 51.542.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.822.469 -50.284.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.506.570 28.256.604
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
-3.292.678 -1.866.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.213.892 26.390.184
Finansman Gelirleri
17 1.071.257 1.373.996
Finansman Giderleri
17 -20.177.462 -13.071.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.107.687 14.692.547
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.786.137 4.522.092
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -7.534.782 -2.207.026
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 26.320.919 6.729.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.893.824 19.214.639
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.893.824 19.214.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.624.998 465.372
Ana Ortaklık Payları
64.268.826 18.749.267
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.839 -265.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.839 -265.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-19.839 -265.721
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-49.547.738 -26.745.452
Yabancı Para Çevrim Farkları
-49.547.738 -26.745.452
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-49.547.738 -26.745.452
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.567.577 -27.011.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.326.247 -7.796.534
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-223.132 -532.234
Ana Ortaklık Payları
16.549.379 -7.264.300
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028816
BIST