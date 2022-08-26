***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
26.08.2022 14:26
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058540
BIST
14:423.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 20,57
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
14:4218,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
14:4218,1770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
14:421.019,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.019,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler14:40
|VAKBN
|6,05
|205.038.414
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.176.914.686
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|84.939.208
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.542.670
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.680.790
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|10.987.207
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,94
|4.296.204.452
|% 1,28
|
|AKBNK
|12,11
|4.210.245.798
|% 1,09
|
|YKBNK
|6,77
|3.749.477.242
|% 3,20
|
|GARAN
|26,06
|3.479.897.111
|% 1,16
|
|ASELS
|27,32
|3.431.163.923
|% 4,27
|
|EKGYO
|4,01
|2.754.794.274
|% 4,43
|
|YKBNK
|6,77
|3.749.477.242
|% 3,20
|
|ISCTR
|7,94
|4.296.204.452
|% 1,28
|
|AKBNK
|12,11
|4.210.245.798
|% 1,09
|
|ZOREN
|3,00
|767.772.053
|% 4,90
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1806
|18,1852
|% 0,12
|
|Euro
|18,1737
|18,1850
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,4353
|21,5428
|% -0,01
|
|Frank
|18,7844
|18,8975
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8268
|4,8510
|% 0,11
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-13,82
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|6.799
|6.902
|-21,00
|
|Tam
|6.830
|6.884
|-47,00
|
|Yarım
|3.328
|3.365
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,59
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55TUKAS
Yüzde 4.95 oranında artışla 9.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 988, 887 adet işlem
-
14:54TTKOM
Yüzde 5.93 oranında artışla 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 606, 424 adet işlem
-
14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 6 artarak (% 0.81 ) 3, 447
-
14:53XU100
Endeks 3, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 54, 734.00 milyon TL de
-
14:52BALAT
Yüzde 8.43 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 004 adet işlem