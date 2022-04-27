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***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.04.2022 18:20
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

         Şirketimiz yönetim kurulunun 31.01.2022 gün ve 2022/1 sayılı kararı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Net A.Ş. ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ile akdedilmiş olan Distribütörlük Sözleşmesi'nin 5.8'nci maddesi gereğince, faaliyette bulunduğumuz yer ve bölgelerimizde çeşitli değişiklikler olacağı hususunun şirket yönetiminin Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Net A.Ş. ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. nezdinde planlanan değişimlerin geri alınması yönünde girişimlerde bulunacak olması nedeniyle, bu aşamada, şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi hususları gözetilerek ve bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemler alınmak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti.
 
Süreç içinde anılan şirketlerle yapılan görüşmeler sonucunda 11.05.2022 tarihi itibarıyla Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin il sınırları içerisindeki Türk Telekom Grubu satış kanalına yönelik faaliyetlerimizin sona ereceği anlaşılmıştır. Tüm Türkiye çapında Türk Telekom Grubu satış kanalı dışındaki tüm bayi ve müşterilere yönelik satış faaliyetlerimiz ile sözleşmede belirtilen diğer 37 ildeki Türk Telekom Grubu satış kanalına yönelik faaliyetlerimiz ise aynen devam edecektir. Kapsam dışı kalan illerin 2022 yılının ilk üç ayında toplam şirketin satışları içindeki payı % 6,8 olsa da, bu değişikliğin, şirketin genişlemekte olan dağıtım ağı, marka ve ürün portfoyü göz önüne alındığında gelecek dönemde şirketimizin finansallarına etkisinin daha sınırlı olacağı öngörülmektedir. Şirketimizin finansal hedeflerinde herhangi bir değişiklik yoktur.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024397


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