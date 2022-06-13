***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 20:09
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13/06/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Aydın MISTAÇOĞLU, Orkun Yücel KUBANÇ, Gül Hikmet MISTAÇOĞLU, Dursun Ali ALP, Saim KILIÇ ve Eyüp Vural AYDIN seçilmişlerdir.
Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan aynı tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Yönetim Kurulu Başkanı : Aydın MISTAÇOĞLU
Başkan Vekili : Orkun Yücel KUBANÇ
Üye : Gül Hikmet MISTAÇOĞLU
Bağımsız Üye : Dursun Ali ALP
Bağımsız Üye : Saim KILIÇ
Bağımsız Üye : Eyüp Vural AYDIN
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037033
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