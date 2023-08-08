***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca, Finans Direktörü Azer BEDİRHANLI ile Yönetim Kurulu Başkanı Aydın MISTAÇOĞLU'na bağlı olarak görev yapmak üzere "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi" olarak "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" bulunan Dr. Selma KURTAY görevlendirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182077BIST