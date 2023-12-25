***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin artan iş hacmine bağlı olarak görülen lüzum üzerine, Sayın Ahmet ULUBAY Şirket Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Halihazırda Genel Müdürlük görevini yürüten Sayın Orkun Yücel KUBANÇ, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam edecektir.Sayın Ahmet ULUBAY, Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans eğitimini ve Saint Peter's Üniversitesinde (Amerika Birleşik Devletleri) İşletme yüksek lisans programını (MBA in Business Administration) tamamlamıştır. Kariyeri boyunca telekomünikasyon sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev alan Sayın ULUBAY, 1999-2018 yıllarında Telsim/Vodafone Türkiye grubunda farklı grup şirketlerinde satış ve pazarlama odaklı direktör / koordinatör , Vodafone Kıbrıs' ta Genel Müdür ve Star Digital'de Genel Müdür görevlerinde bulunmuştur. 2018-2021 döneminde kurduğu danışmanlık şirketinde çalışma hayatına devam eden Sayın ULUBAY, 2021-2023 döneminde ise Port İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini yerine getirmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228590BIST