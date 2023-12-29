***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz pay fiyatında son dönemde görülen dalgalanmalar üzerine bazı yatırımcılarımız tarafından sosyal medyada yapılan yorumlara istinaden açıklama talebinde bulunulduğu görülmektedir.Bu bağlamda, Şirketimize iletilen sosyal medyada yer alan bir ekran görüntüsünde, Şirketimizin hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Aydın MISTAÇOĞLU'nun fotoğrafının hukuka aykırı şekilde kullanılması suretiyle Şirketimizin hisse fiyatını ve yatırımcılarımızı etkilemeyi amaçlayan ifadelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Konuya ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından ilgililerin tespit edilmesi ve Türk Ceza Kanununun 207 ve 136 ncı maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 28.12.2023 (dün) tarihinde başvuruda bulunulduğu Şirketimize bildirilmiş olup, ayrıca Şirketimizin elindeki bilgiler 29.12.2023 (bugün) tarihli dilekçemiz ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na iletilmiştir.Bunun yanında, sosyal medyada yer alan Şirketimizi ve/veya Şirketimiz payını hedef alan bazı yorum ve tavsiye niteliğindeki ifadeler de SPK başvurumuza konu edilmiştir.Şirketimiz ve bağlı ortaklığı, dün olduğu gibi bugün de faaliyetlerine devam etmekte olup, hakim ortağı ve/veya yöneticileri eliyle Şirketimiz payları üzerinde işlem yapılması ve/veya pay fiyatının yönlendirilmesi söz konusu değildir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230804BIST