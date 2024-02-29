***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Azer BEDİRHANLI 29.02.2024 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmış bulunmaktadır.Bunun yanında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Bülteninde yayımlanan duyurusu ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Şirketimizin birinci grup şirketler arasında yer alması nedeniyle Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak dışarıdan hizmet vermekte olan Sayın Dr. Selma KURTAY da, 29.02.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Anılan Tebliğin 11 inci maddesi uyarınca, yatırımcı ilişkileri birimine 30 gün içerisinde tam zamanlı bir görevlendirme yapılarak yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252876BIST