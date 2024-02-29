***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 09:40
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Azer BEDİRHANLI 29.02.2024 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmış bulunmaktadır.
Bunun yanında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Bülteninde yayımlanan duyurusu ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Şirketimizin birinci grup şirketler arasında yer alması nedeniyle Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak dışarıdan hizmet vermekte olan Sayın Dr. Selma KURTAY da, 29.02.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Anılan Tebliğin 11 inci maddesi uyarınca, yatırımcı ilişkileri birimine 30 gün içerisinde tam zamanlı bir görevlendirme yapılarak yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252876
BIST
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12:229.152
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,45
|Açılış
|: 9.100
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|Önceki Kapanış
|: 9.062
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9.089
En Yüksek
9.166
12:2231,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 31,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2233,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0958
|Açılış
|: 33,7500
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|Önceki Kapanış
|: 33,7500
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34,0964
En Düşük
33,7735
12:222.043,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,07
|Açılış
|: 2.043,64
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|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
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2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ISYAT
|12,10
|56.142.432
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.843.359
|% 9,98
|
|BRKVY
|199,60
|28.368.306
|% 9,97
|
|BMSCH
|26,26
|105.107.305
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.521.286
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.298.125
|% -9,97
|
|KARTN
|115,30
|257.831.887
|% -6,72
|
|YAPRK
|376,00
|186.864.370
|% -4,51
|
|EREGL
|46,02
|5.568.371.774
|% -1,88
|
|PGSUS
|877,50
|3.538.253.278
|% 2,57
|
|THYAO
|281,75
|3.308.761.539
|% 2,08
|
|REEDR
|67,65
|2.149.923.785
|% 7,47
|
|MIATK
|73,55
|2.079.015.539
|% 3,23
|
|EREGL
|46,02
|5.568.371.774
|% -1,88
|
|ISCTR
|10,97
|807.320.172
|% 0,09
|
|EKGYO
|11,29
|786.753.690
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,45
|318.039.780
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,30
|1.233.968.642
|% 1,30
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2199
|31,2276
|% 0,08
|
|Euro
|33,9664
|33,9825
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,4272
|39,6249
|% 0,11
|
|Frank
|35,4089
|35,6222
|% 0,11
|
|Riyal
|8,3011
|8,3427
|% 0,08
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,22
|889,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,50
|947,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,13
|2.035,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
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