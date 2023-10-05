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***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2023 14:35
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AYDIN MISTAÇOĞLU 817000000 TRY 79,7
DİĞER ORTAKLAR 208000000 TRY 20,3

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 7000000 TRY 0,68 Yönetim Kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtiyazına sahiptir. İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 1018000000 TRY 99,32 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199995


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYDEM 23,54 685.915.888 % 10,00  
BANVT 124,30 43.394.172 % 10,00  
BFREN 8.970,60 33.065.632 % 10,00  
CMENT 259,60 6.455.630 % 10,00  
TETMT 2.228,90 21.084.562 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,5349 27,5900 % 0,22  
Euro 29,0763 29,1023 % 0,40  
Sterlin 33,4005 33,5680 % 0,18  
Frank 30,0194 30,2002 % 0,33  
Riyal 7,3280 7,3648 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -2,55  
Altın Gr. 1.612 1.612 -1,70  
Cumhuriyet 11.121 11.289 9,00  
Tam 10.863 10.985 -17,00  
Yarım 5.448 5.509 -9,00  
Çeyrek 2.716 2.755 -4,00  
Gümüş.Ons 20,86 20,89 -0,14  
Gümüş Gr. 18,50 18,52 -0,11  
B. Petrol 85,35 85,35 -0,46  
Seans Raporu 18:05
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