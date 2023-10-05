***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AYDIN MISTAÇOĞLU 817000000 TRY 79,7DİĞER ORTAKLAR 208000000 TRY 20,3Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 7000000 TRY 0,68 Yönetim Kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtiyazına sahiptir. İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 1018000000 TRY 99,32 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199995BIST