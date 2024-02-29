***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOrkun Yücel Kubanç Genel Müdür 29.02.2024 0212 4541000 yatirimciiliskileri@mobiltel.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET ULUBAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - -NECDET GEÇGELDİ Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü -GÜLSÜM ATIL Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama Direktörü -HÜSEYİN ŞAHİN Bilgi Teknolojileri Müdürü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252886BIST