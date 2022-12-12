***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.12.2022 tarihli toplantısında, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilen Serkan Doğru'nun Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim KomitesiProf. Dr. Saim Kılıç BaşkanProf Dr. Dursun Ali Alp ÜyeDr. Eyüp Vural Aydın ÜyeSerkan Doğru Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086639BIST