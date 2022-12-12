***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.12.2022 17:22
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.12.2022 tarihli toplantısında, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilen Serkan Doğru'nun Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Prof. Dr. Saim Kılıç Başkan
Prof Dr. Dursun Ali Alp Üye
Dr. Eyüp Vural Aydın Üye
Serkan Doğru Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086639
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5886
18:0519,6130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0221
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5689
18:051.065,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -10,16
|Açılış
|: 1.065,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.063,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6292
|18,6308
|% -0,05
|
|Euro
|19,5879
|19,6140
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,7522
|22,8663
|% -0,12
|
|Frank
|19,7933
|19,9125
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-15,85
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.174
|7.235
|-30,00
|
|Yarım
|3.474
|3.537
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.768
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,87
|13,89
|-0,16
|
|B. Petrol
|77,90
|77,90
|1,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem